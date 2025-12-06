Extremadura estará en alerta amarilla por niebla el domingo y el lunes

Rubén Bonilla Badajoz Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:26 Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por nieblas intensas en el centro de Extremadura para este domingo y lunes. En concreto, esta situación afectará a la comarca de las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz.

El aviso se extenderá desde esta medianoche, a las 00:00, hasta las 12 horas del domingo. Durante ese periodo temporal se puede limitar la visibilidad a 200 metros. El aviso se volverá a activar en la medianoche del lunes y se extenederá, también, hasta las 12 de la mañana.

Según informan desde la Aemet, las brumas y nieblas dispersas se extenderá durante la primera mitad del día.

De hecho, el viernes por la noche la Dirección General de Tráfico ya activó avisos por niebla en la N-430 desde Navalvillar de Pela hasta Guareña.

Previsión para este sábado

Extremadura tendrá este sábado cielos nubosos, con tendencia a intervalos nubosos, principalmente de nubes bajas, con probabilidad de brumas y bancos de niebla, y con alguna precipitación débil dispersa.

En cuanto a las temperaturas, permanecerán sin cambios o en ligero ascenso, salvo las mínimas en la mitad norte en ligero o moderado ascenso, más acusado en cotas altas.

De este modo, los termómetros oscilarán entre los 9 y los 20 grados en Badajoz, así como entre los 11 y los 17 grados en Cáceres, según anuncia la Aemet, que añade que los vientos soplarán en la región del suroeste, flojos en general.

A partir del domingo, cuando ya se retiren los chubascos, el mercurio comenzará a bajar.

«El domingo tendremos descensos de temperaturas y el lunes, aunque aún no está muy claro, parece que seguirán predominando los descensos ligeros en los valores», señaló a HOY Marcelino Núñez, delegado territorial de la Aemet en Extremadura.

«Las precipitaciones serán ya menos propables el domingo y aún menos el lunes», añadía Núñez.