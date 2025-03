Extremadura afronta la vuelta al cole más cara de la historia. Durante esta primera semana de septiembre los padres no paran de hacer cuentas ... ante el palo económico que supone que sus hijos regresen a las aulas. En esta comunidad autónoma se estima que el gasto por alumno será de 385,52 euros de media.

Libros, uniformes, material escolar... El curso 2024-2025 será el más caro desde que hay registros, según el análisis que realiza cada año el comparador financiero Banqmi a través de una encuesta en todo el país.

Lo saben bien madres como Esther Morales. Ella, además de tener dos hijas en edad escolar, es asesora en la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos (Freampa). Este año el tema de conversación es muy habitual. «Por un lado está la cuesta de enero, pero para las familias es peor la de septiembre. A primeros de años gastas si quieres, pero esto es la Educación de nuestros hijos», comenta justo antes de detallar sus gastos.

En libros de texto tendrá que pagar unos 300 euros, entre 40 y 50 por cada uno de los que necesita su hija mayor, que cursará 4º de ESO en el instituto Maestro Domingo Cáceres de Badajoz. En la pequeña, que pasa a 6º de Primaria del colegio Los Glacis de la capital pacense, no tendrá que realizar ningún desembolso económico gracias al banco de libros que gestiona el centro educativo. «Tenemos la suerte de que funciona muy bien y hay libros tanto para becados como para los que no lo somos, pero no sucede lo mismo en todos los colegios», comenta Morales.

En material escolar, indica que se gasta unos 100 euros por niña, aunque reconoce que intenta tirar de los de años anteriores si están en buen estado. Lo cuenta tras referirse a la lista del inicio de curso. Solo a la más pequeña le piden que lleve una paquete de 500 folios, dos rollos de papel de cocina, cuatro de papel higiénico, un paquete de toallitas, blogs de dibujos, ceras, rotuladores, lápices y libretas para cada asignatura.

En su caso, al menos no tiene que comprar uniformes, aunque sí reponer parte del armario. Tampoco hacen uso del comedor escolar.

Sin embargo, sí cuentan con unos 200 euros de gastos en extraescolares por las dos niñas. Entre ellas se incluyen las clases de Inglés, una actividad que ya se ha convertido en casi obligatoria para la mayoría de las familias. A eso se suma la cuota de la Ampa, que es de 20 euros aproximadamente en cada centro.

En esa hoja de gastos hay un dato positivo, y es que la región es la que tendrá la vuelta al cole menos cara de todo el país. En el estudio del comparador financiero a nivel nacional se analiza a cada comunidad autónoma y la región extremeña se sitúa a la cola del ranking. El precio medio de todos los territorios es de 415,43 euros por alumno.

En Comunidad Valenciana (474,06 euros), Cataluña (451,92 euros) y Navarra (451,51 euros) la cifra supera los 450 euros y otras como Extremadura, Canarias (392,68 euros) y Castilla La Mancha (392,84 euros) no llegan a los 400.

Las autonomías en las que más ha subido el coste medio son Cantabria, con un incremento del 2,12%, hasta los 408,19 euros de media; y Andalucía, donde el aumento es del 2% y el precio medio por alumno se sitúa en los 429,20 euros.

Por el contrario, las regiones en las que menos sube son Murcia (+0,36%) y La Rioja (+0,48). En Extremadura es del 0,55% más.

Lo que está claro es que la subida de los precios respecto al año pasado en casi todas las partidas que se refieren a la educación es generalizada.

Libros de texto

En este estudio, los libros de texto tienen un papel destacado. No han dejado de subir en los últimos años pese a la digitalización de la enseñanza. Tanto es así que, durante el curso 2024-2025, de media, los libros de texto costarán 176 euros en Extremadura, por debajo de la media nacional, que se acerca a los 188. En cualquier caso, en el sector confirman esa subida y reconocen que cada manual ha incrementado su precio en torno a un 5%, lo que suponen unos 8 euros por libro.

El precio también varía según la etapa escolar. Los de Infantil son los más económicos, seguidos de los de Primaria. En la parte alta de la tabla se sitúan los de la ESO.

Además, los libros siempre son más caros en las comunidades bilingüe como la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Cataluña. Son las únicas que superan los 200 euros por alumno de media.

Asimismo, en las zonas donde los habitantes cobran un salario mayor como en el País Vasco o Cataluña los precios de los manuales suelen ser más elevados.

Uniformes

La ropa suponen también un considerable desembolso para las familias, y son también los colegios concertados los que los utilizan en mayor medida. Pantalón o falda, polo, jersey o chaqueta componen el uniforme promedio, con un precio que ronda entre los 150 y los 200 euros.

Además, en muchos casos no vale eso de buscar el establecimiento más barato, pues hay centros concertados en los que no está permitido adquirir las prendas fuera de ellos, ya que llevan escudos o elementos característicos del mismo.

Extraescolares

Las extraescolares también se inician en el mes de septiembre y a ellas se destinan una media de entre 76 y 112 euros, según las organizaciones de consumidores. Idiomas, deporte y música son habituales entre el alumnado extremeño, tal y como relata una madre cacereña a este diario. El mayor va a guitarra y la pequeña a piano, además de a taekwondo e Inglés. Entre los dos nos gastamos unos 340 euros al mes», detalla.

De la nueva ayuda de 40 euros mensuales para estudiar inglés en academias de la región no se pueden beneficiar porque superan el umbral de renta familiar estipulado para esta subvención. Para recibirla, una familia de cuatro miembros no puede superar los 22.479,43 euros al año.

Comedor

También por criterio de renta serán las ayudas para comedores escolares en este curso. Los hay gestionados por la propia Consejería de Educación, en los que el precio público es de 4,32 euros por día, y los que llevan a cabo las Ampas. En ese caso contratan el servicio con un catering que por regla general suele tener un coste superior que ronda los cinco euros.

Este año, más de 17.000 alumnos han solicitado plaza en el comedor escolar y habrá becas para entre 15.000 y 16.000, siempre y cuando cumplan los requisitos económicos. Si no reciben la ayuda de la Junta de Extremadura, el precio ronda los cien euros por alumno.

Material escolar

Por último, el material escolar es otro imprescindible de la vuelta a las clases. La OCU cifra ese gasto medio en 89 euros en España, aunque depende mucho de si se compra mochila, estuche, calculadora o compás, entre otros elementos. Según la Unión de Consumidores de Extremadura (Ucex), es una partida que se ha incrementado en los últimos años por factores como la inflación, la incorporación de tecnologías en el aula y las tendencias de consumo que promueven marcas y productos de mayor coste.

«Yo soy de reciclar, de buscar lo que ha sobrado el año anterior», apunta Esther Morales. En cualquier caso, y para maximizar el ahorro en material escolar, desde Ucex indican que hay que comparar precios. «En muchas ocasiones pensamos que lo más económico es recurrir al comercio asiático; sin embargo, hemos hecho un estudio que lo desmiente en favor de las pequeñas papelerías y librerías de barrio. En estos establecimientos, por lo general, hay mejores precios», afirman. Y ponen ejemplos. «Hemos encontrado diferencias en lápices negros Staedtler 2B del 18%, en cuadernos de 80 hojas cuadriculadas del 21% o en reglas de 30 centímetros del 32%, siempre a favor de la papelería», concluyen.