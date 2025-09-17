HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una joven se refresca en un parque de Cataluña. EFE

España registró 2.841 muertes por exceso de calor más el pasado verano debido al cambio climático

Un estudio del Imperial College de Londres, que calcula cuántas víctimas se habría ahorrado Europa sin este fenómeno, sitúa a Barcelona como la tercera capital más afectada

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:51

Que el calor es un factor de mortalidad a tener en cuenta durante los veranos tórridos de los últimos tiempos es algo que autoridades y ... ciudadanía tienen presente. Lo que hasta ahora no se había calculado con relativa precisión es qué parte de esta cantidad de víctimas del exceso de temperaturas –la mayoría en personas vulnerables por su edad o su condición de salud– es achacable al cambio climático.

