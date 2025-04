Extremadura acogerá una oposición especial en 2024 para todos los cuerpos docentes

Las oposiciones docentes que está previsto que se celebren este 2024, cuya convocatoria se publicó en diciembre de 2022, son también una de las importantes ... novedades del curso. Porque se trata de un proceso selectivo diferente que afectará a todos los cuerpos y que contará al menos con 819 plazas. Porque el objetivo de las centrales sindicales es que ese número se amplíe.

«Entendemos que hay que sumar las plazas que han quedado libres en la oposición de este año y también las jubilaciones que se puedan producir a partir de septiembre», dice Alfredo Aranda, de Pide, uno de los sindicatos con Anpe, CSIF, UGT y CC.OO. con presencia en la mesa sectorial de Educación. «Queremos revisar el número de plazas y aumentarlo en una oposición que forma parte del proceso de estabilización, que afecta a todos los cuerpos, que es de libre concurrencia y que es ventajosa», resume Aranda.

El especial proceso selectivo previsto para 2024, a través de concurso-oposición, no solo valorará al máximo la experiencia, sino que también reducirá los exámenes y no serán eliminatorios. «De la primera parte de la fase de oposición se quita el práctico y en la segunda solo se mantiene la unidad didáctica y, además, no será preciso aprobarlos para continuar en el proceso; de ahí el interés en cerrar bien esta oposición».

Por eso los sindicatos quieren mantener una reunión cuanto antes con los nuevos responsables de la Consejería de Educación. Porque además del citado proceso, «hay otros asuntos sobre los que tenemos que empezar a trabajar». Según Aranda, sobre el decreto de interinos, «no para modificarlo, pero sí para mejorar algunos puntos como el funcionamiento de las listas supletorias, que no queremos que caduquen a los dos años».