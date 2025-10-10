HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Extremadura ha acelerado la privatización de la sanidad en los últimos 3 años, según FADSP

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública concluye en su último informe que la atención privada ha crecido en la comunidad extremeña en un 32%

R.H.

Badajoz

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:42

Extremadura se sitúa entre las nueve comunidades autónomas que registran una «velocidad intermedia» de privatización de la sanidad. La región extremeña, sin embargo, «tenía de ... los menores grados de privatización y en los últimos tres años se han acelerado sus procesos», según las conclusiones de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) que aparecen recogidas en el XI Informe 'La privatización sanitaria de las CCAA', publicado este jueves.

