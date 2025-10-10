Extremadura ha acelerado la privatización de la sanidad en los últimos 3 años, según FADSP

Extremadura se sitúa entre las nueve comunidades autónomas que registran una «velocidad intermedia» de privatización de la sanidad. La región extremeña, sin embargo, «tenía de ... los menores grados de privatización y en los últimos tres años se han acelerado sus procesos», según las conclusiones de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) que aparecen recogidas en el XI Informe 'La privatización sanitaria de las CCAA', publicado este jueves.

En los últimos años, subraya la FADSP, «la privatización no ha dejado de crecer, tanto en la provisión como en la financiación de los servicios sanitarios».

El estudio analiza la evolución de la privatización sanitaria en cada comunidad autónoma a través de una decena de indicadores y señala que este proceso se ha incrementado en el conjunto nacional un 31%.

De este modo, Canarias (con 28 puntos), Madrid (28), Baleares (27) y Cataluña (26) lideran la clasificación más reciente, seguidas con una «velocidad intermedia» de privatización, de la Comunidad Valenciana (26), Aragón (24), Andalucía (23), Extremadura (20), Galicia (19), La Rioja (19), Castilla y León (18), Murcia (18) y País Vasco (18).

El autor del informe, José Manuel Aranda, ha profundizado en las diferencias entre territorios para destacar que se está produciendo un incremento «muy llamativo» en algunas comunidades que antes no tenían un nivel de privatización tan alto, refiriéndose en concreto a Extremadura, así como a Andalucía, Comunidad Valenciana o Canarias.

En este sentido, el documento precisa que Andalucía ha experimentado un aumento de más del 32% desde 2019, mientras que en Canarias el dato es del 32,3 y en la Comunidad Valenciana del 29,4. Junto a estas, apunta a Extremadura (32,3): «Es llamativo que en informes anteriores tenía de los menores grados deprivatización y en los últimos 3 años se han acelerado sus procesos», subraya.

Canarias, Madrid, Baleares y Cataluña son las regiones que lideran la clasificación en la privatización sanitaria

«La justificación que dan los políticos que privatizan es que los servicios sanitarios públicos son insuficientes para atender las demandas de la población (...) Pero nosotros pensamos que esto no es la causa porque los servicios sanitarios públicos podrían ser perfectamente suficientes para atender a todos los ciudadanos de este país si estuviesen adecuadamente financiados», ha afirmado Aranda.

Para la Federación, «la privatización de los servicios sanitarios no es un fenómeno 'natural' de evolución de los sistemas

autonómicos de salud sino que responde a políticas explicitas de privazación algunas de larga evolución (Madrid, Cataluña, Baleares) pero otras de reciente implantación cuyas medidas pueden ser objetivadas».

Además, ha criticado la «falta de transparencia» de las administraciones sanitarias para poder recabar información para el estudio, lo que dificulta un análisis en profundidad del fenómeno de la privatización. En concreto, el informe se basa en datos publicados por el Ministerio de Sanidad, el Instituto Nacional de Estadística, Barómetro Sanitario, e IDIS.

Entre los indicadores analizados se encuentran el número de camas privadas, el gasto per cápita en seguros privados, el porcentaje del gasto sanitario dedicado a conciertos o las consultas con especialistas en la privada.