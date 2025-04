Expolian el yacimiento de Regina en los días previos al fin de año

No es la primera vez que sucede y lamentablemente tampoco será la última, prevén los responsables del yacimiento. En los últimos días del año, ... el conjunto histórico de Regina sufrió una nueva expoliación. «Tuvo que ser en la tarde del día 29 o durante el día 30 de diciembre», exponen desde el Ayuntamiento de Casas de Reina, en cuyo término municipal se ubica esta antigua ciudad romana.

Los resultados son visibles sobre el terreno. Más de una veintena de agujeros hay repartidos por el interior del recinto. «Vienen con detectores de metales y van excavando», explica Fernando Gallego, alcalde de la localidad, el habitual 'modus operandi' de los asaltantes. «Buscan monedas o figuras de metal o menaje», insiste el primer edil de Casas de Reina visiblemente cansado de que se produzcan estos sucesos. «También nos hemos encontrado en diversas ocasiones rotas las vallas que rodean el espacio», ejemplifica.

Desde el Consistorio ya se ha puesto sobre aviso a la Junta de Extremadura. «El concejal de Cultura informó a Patrimonio, pero no sabemos nada más; entendemos que estarán investigando», añade Gallego.

«Esto sucede de vez en cuando; por eso hemos pedido repetidamente que se pongan cámaras de seguridad u otro sistema disuasorio» Fernando Gallego Alcalde de Casas de Reina

Así lo aseguran desde la dirección general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, que indican que tan pronto como tuvieron «conocimiento de los hechos en Regina, se activó el protocolo establecido con la Guardia Civil. Las autoridades competentes están investigando lo ocurrido».

Por el momento, se desconocen los daños reales que ha sufrido el conjunto histórico. «La investigación continúa abierta y se trabaja estrechamente con los agentes para que estos actos no queden impunes. El servicio de Patrimonio se encuentra evaluando los daños», detallan al respecto.

El yacimiento se encuentra a un kilómetro y medio del pueblo y se divisa desde la carretera. Dos aspectos que provocan que resulte atractivo para los expoliadores. «Esto sucede de vez en cuando porque es una zona que no tiene vigilancia y se puede ver venir de lejos a los coches; por eso hemos pedido repetidamente que se pongan cámaras de seguridad u otro sistema disuasorio, pero no lo hemos conseguido», remarca el alcalde de Casas de Reina, que sitúa el origen de que sus demandas no sean atendidas en la propiedad del yacimiento. «Ni la Junta ni el Ministerio se declaran propietarios», lamenta Gallego.

¿Quién es el propietario?

Él explica el motivo: «Los terrenos se expropiaron en 1972; la expropiación la firmó un ministro de Educación de la dictadura, pero las parcelas no se inscribieron y ahora no tienen titularidad».

Será un juez el que tenga que aclarar a quién pertenece el yacimiento. «Ahora mismo el asunto está en el juzgado número 4 de Badajoz», comenta el alcalde.

Según Gallego esta es la causa principal para que exista cierta dejadez en torno al yacimiento de Regina. «Las administraciones deberíamos proteger el patrimonio», dice de un conjunto histórico sobre el que colectivos como Regina Viva han denunciado repetidamente la poca protección que tiene.