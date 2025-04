Regina Viva denuncia la poca protección de los restos de la antigua ciudad romana

La antigua ciudad romana de Regina, situada en el término municipal de Casas de Reina (Badajoz), es uno de los mayores bienes histórico-culturales de ... Extremadura. Sin embargo, desde el colectivo Regina Viva denuncian la «precaria situación» en la que a su juicio se encuentra en la actualidad el yacimiento romano.

Desde esta asociación sostienen que «lo que en cualquier otro lugar estaría en un museo, aquí lo encontramos tirado entre la maleza, restos completamente abandonados y sin control».

Se refieren a los diferentes puntos del emplazamiento donde se acumulan restos de la época romana que no se encuentran en la situación idónea. Según Regina Viva, la Junta de Extremadura solo ha actuado «cambiando los restos de sitio hace unos años».

El arqueólogo Manuel Grueso, que lleva acudiendo como voluntario a Regina desde el año 2010, ha podido observar a lo largo de este tiempo y a través de las diferentes actuaciones que se han llevado a cabo en la ciudad romana, que existían una serie de restos que habían quedado en la zona tras las excavaciones realizadas.

Aunque existen más en el sitio, Grueso destaca sobre todo dos cúmulos de restos situados en los alrededores del teatro romano, lugar donde recientemente se ha celebrado la decimoctava edición del Festival de Teatro de Regina.

En uno de ellos, «casi pegado al teatro romano, hay un grupo de piedras que engloba desde algunos dibujos cristianos enmarcados con molduras, restos de capiteles, de columnas o incluso partes de estatuas como partes de brazos y otras partes de un cuerpo», detalla Grueso. Allí destaca «un dibujo de una cruz en lo que parece una lápida mortuoria cristiana».

«También hay ladrillos, que no se encuentran muchos en Regina porque casi todo es mármol. Además, hay algunas piedras que tienen unas estrías como si fuera parte de un togado, el ropaje romano representado en algunas esculturas», explica el arqueólogo.

Por otra parte, señala que justo detrás del teatro existen muchos restos de columnas o capiteles. Aquí, añaden desde Regina Viva, otros «muchos de los restos originales del teatro están olvidados detrás del edificio más emblemático de la ciudad, como son fustes de notables dimensiones, basas, cornisas o sillares con decoración, entre otros».

También hay materiales arquitectónicos como placas de mármol –probablemente del teatro–, molduras, tégulas, ladrillos, fustes, basas de columnas o incluso fragmentos de estatuas, también de mármol, o utensilios de la vida cotidiana como molinos de mano.

Ante esta situación, Regina Viva critica «la dejadez de la Junta de Extremadura en relación a este y otros asuntos en torno a Regina».

Conservación

El arqueólogo Manuel Grueso manifiesta que «al entrar en Regina lo único que hay preparado es el teatro romano» y que «después de que se realizan excavaciones o se descubren cosas, vienen periodos en los que aquello se queda un tanto descuidado».

«A mí me gustaría ver una antigua ciudad romana limpia, adecuada y bien indicada y creo que eso, hoy en día, no se cumple. Los restos deberían tener un destino más digno y estar mejor expuestos al público, porque la finalidad que tenemos con la arqueología es dar a conocer las obras que se sacan a la luz. No se pueden dejar tirados en el campo, las personas que acuden allí se llevan una mala impresión», desarrolla el arqueólogo extremeño, que espera que estos restos encuentren un mejor destino.

Desde Regina Viva han instado al Ayuntamiento de Casas de Reina a que solicite a la Junta de Extremadura los permisos para retirar todos los restos mencionados y que estos sean depositados en el centro de interpretación que se encuentra en la localidad para garantizar su conservación y protección. La asociación se ha decidido a dar este paso ante la «inacción» de la Junta, que, según aseguran, «lleva tres años sin intervenir directamente en la actuaciones de Regina».

Papel de la Junta

La Junta, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, responde a consultas de HOY que «el yacimiento de Regina tiene un cerramiento perimetral para su seguridad y cuenta con un convenio por parte de la propia Junta para el mantenimiento del mismo». También señalan que «este año se ha hecho una aportación especial para garantizar el riego por las difíciles condiciones de sequía».

Los acúmulos de materiales, explican, «son los que los investigadores del siglo pasado acordaron dejar in situ para posibles reintegraciones futuras».

La Junta remarca finalmente que «no siempre es posible mantener las inversiones para las actuaciones arqueológicas dado el gran número de yacimientos que necesitan atención».