España y Portugal pedirán fondos europeos para combatir la sequía

España y Portugal pedirán que los fondos europeos se puedan emplear para combatir los efectos de la sequía. Así lo ha anunciado el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, quien ha señalado que los ministros de Agricultura de los dos países se reunirán la próxima semana en Bruselas para profundizar en esta solicitud.

González ha señalado que el Consejo de Gobierno de la Junta, reunido hoy, ha vuelto a abordar el problema de la sequía. Según ha indicado, el Ejecutivo autonómico está comprometido con el sector agrario, que tiene un papel fundamental en el PIB extremeño.

Como ha recordado, la Junta ha reunido el Consejo Asesor Agrario para hablar sobre este asunto y ha pedido al Ministerio de Agricultura la convocatoria de la Mesa de la Sequía. Asimismo, ha apuntado que el Gobierno regional ya ha enviado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana la propuesta técnica para la utilización del riego de cara a la próxima campaña en las Vegas del Guadiana.

En cuanto a otros asuntos, Juan Antonio González ha valorado de forma muy positiva el viaje que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha hecho esta semana a Dubái para promover las empresas extremeñas y reunirse con inversores. Según ha indicado, desde 2015, cuando se inició la segunda etapa del mandatario al frente del Gobierno regional, hasta la actualidad las exportaciones de la comunidad han crecido un 40%. Los últimos datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo muestran un crecimiento de cerca del 11% en 2021.

El portavoz de la Junta ha rechazado las declaraciones del promotor del proyecto Marina Isla Valdecañas, que tras la sentencia del Supremo que ordena el derribo del complejo en su totalidad ha afirmado que en la región no hay seguridad jurídica para invertir. Juan Antonio González ha apuntado que se trata de una opinión particular y que hay numerosos proyectos en marcha que no han mostrado dudas al respecto. «Mientras que en otras comunidades autónomas y en otros territorios de Europa hay lío, esta región tiene estabilidad política, y eso es fundamental», ha añadido.

Por otro lado, el portavoz regional ha animado a los vecinos de Don Benito y Villanueva de la Serena a participar en la votación que tendrá lugar el próximo domingo sobre la unión de ambas localidades.