Envision podrá presentar la gigafactoría al segundo Perte que prepara Industria

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo convocará un segundo Perte del vehículo eléctrico, al que podrá concurrir por tanto Envision, el grupo chino que ... promueve la construcción de una gigafactoría de 3.000 millones de inversión y 2.500 empleos directos en Navalmoral de la Mata.

La ministra Reyes Maroto confirmó ayer en Vigo esta segunda convocatoria y adelantó también que la aportación final del primer Perte en vigor se elevará a 880 millones de euros. Esta cifra es superior a la anunciada de forma provisional el pasado mes de agosto, pero todavía está muy lejos de los 2.975 millones disponibles de los fondos europeos Next Generation para el vehículo eléctrico.

La titular de Industria desveló estos aspectos del plan estratégico un día después de que se conociera que Volkswagen se plantea renunciar a su gigafactoría en Sagunto (a la que también aspiró hasta última hora Extremadura), y a la que de forma provisional se le han concedido 162 millones. Aunque fuentes del sector indican que la ayuda final podría ser de casi 400 millones, el grupo alemán aspiraba al doble para poder desarrollar todos sus proyectos del vehículo eléctrico en nuestro país.

Maroto también aseguró ayer que la resolución final del Perte, que se esperaba para el pasado 3 de octubre, se conocerá de forma «inminente».

De esa resolución está pendiente también Extremadura y la multinacional Envision para conocer si recibirá ayudas públicas del plan estratégico. Como se ha informando, todo apunta a que no será así, aunque el grupo chino ya ha mostrado su deseo de seguir adelante con la gigafactoría de Navalmoral y acudir a otras vías de financiación en las que está trabajando con la Junta de Extremadura, por ejemplo Incentivos Regionales, que dependen del Gobierno central, o el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial y Productiva (FAIIP), opción a la que ayer se refirió Guillermo Fernández Vara por primera vez en público.

Antes de conocerse que habrá una segunda convocatoria, el presidente de la Junta mostraba su confianza en que las dos gigafactorías sean una realidad, aunque reconocía que el Perte es un instrumento financiero que «encorseta mucho» y que resulta «un mecanismo muy complicado, complejo y difícil de amoldar a proyectos nuevos como estos».

Por su parte, fuentes de Envision consultadas por este diario tras hacerse público que habrá un segundoPerte, a lo largo del primer trimestre del 2023, aseguraron que prefieren extremar la prudencia y esperar a la publicación oficial de sus condiciones, antes de anunciar si concurrirán a la convocatoria o no.

Esas mismas fuentes recuerdan que siguen a la espera de que se haga oficial que la gigafactoría de Navalmoral queda definitivamente fuera de las ayudas del Perte, y hasta que eso ocurra y se conozcan además las condiciones concretas con las que sale la segunda convocatoria no decidirá si se presentan.

En cualquier caso, tras conocerse que el grupo alemán duda si mantener su proyecto en la comunidad valenciana, Fernández Vara aseguraba ayer que en la región «estamos bastante menos inquietos» porque aunque Envision quedara fuera del Plan estratégico del vehículo eléctrico «se ha trabajado en otras vías de financiación que existen al margen del Perte para que tuviera viabilidad», como los Incentivos Regionales y los FAIIP. De forma simultánea, Envision y la Junta también han ido avanzando en un plan de formación para futuros trabajadores.

El presidente de la Junta ha enmarcado las últimas noticias sobre la posible retirada de Volkswagen a «posturas tácticas de presión» que el grupo automovilístico trata de ejercer sobre el Ministerio de Industria para obtener una mayor financiación. «Uno no se plantea hacer inversiones de esta calado de la noche a la mañana», ha subrayado.

No contará con fondos

El retraso del Ministerio de Reyes Maroto en hacer pública su resolución final no ha podido evitar filtraciones que apuntan a que la gigafactoría extremeña no contará con esos fondos y que la de Sagunto recibirá en su cifra final mucho menos de lo esperado por Volkswagen y Seat. La reacción en este caso de Industria sí ha sido inmediata, anunciando ese segundo Perte para el primer trimestre del 2023, y aunque no ha dado más detalles todo apunta que se nutrirá al menos con los 2.000 millones que sobrarían de la primera convocatoria.