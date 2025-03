Envision y Almaraz

La reunión en la Moncloa entre Pedro Sánchez y el presidente de la multinacional Envision, Lai Zhang, es el espaldarazo definitivo para la puesta en ... marcha en Extremadura, en las inmediaciones de Navalmoral de la Mata, de una gigafactoría para la fabricación de baterías eléctricas que supondrá para la comunidad la creación de riqueza y empleo.

Extremadura ya estuvo muy cerca de ser el lugar elegido por Volkswagen para la ubicación de su gigafactoría, aunque se decantó finalmente por el polo industrial de Sagunto. Hay que reconocer a la Administración autonómica que esa decisión no la tomara como un revés definitivo, sino como la confirmación de hecho de que la región reunía las condiciones necesarias para albergar una industria de alto potencial de innovación, con gran capacidad de inversión económica y generadora de miles de puestos de trabajo, directos e indirectos.

Se sabe que la consecución de este logro consumió gran parte del trabajo y energías empleados durante la anterior legislatura por el ejecutivo socialista extremeño, y no han sido pocos los militantes del PSOE que en las últimas horas han querido concretar a través de las redes sociales en el expresidente Fernández Vara este éxito. Tal vez esta circunstancia ayude a explicar la tibieza con la que el actual gobierno de la Junta, con María Guardiola, ha recibido estas últimas noticias positivas, en contraste sobre todo con el arsenal dialéctico al que acostumbra el ejecutivo del PP-Vox al menor contratiempo.

No es este en cualquier caso un aspecto relevante, pues sería absurdo, y sobre todo muy preocupante, pensar que desde el gobierno regional no se va a hacer todo lo que esté en su mano para que una inversión industrial como la que supone la gigafactoría no encuentre en la Administración autonómica toda la colaboración necesaria para que se materialice y todos los extremeños nos favorezcamos de ella.

El PP, con más potencia lógicamente desde la llegada de Guardiola a la Presidencia de la Junta, defiende la continuidad de la central nuclear de Almaraz, el gran polo de creación de empleo e inversión industrial que desde hace más de cuatro décadas existe en Navalmoral y toda su comarca. Su cierre a partir de finales de 2027, acordado entre el Gobierno central y las empresas propietarias, supondría un golpe muy duro para Extremadura en general, y más aún para Campo Arañuelo. Ha sido precisamente la necesidad de encontrar actividades económicas alternativas las que han llevado a crear un entorno atractivo que permite ahora la llegada de Envision y otros proyectos.

La tentación de pensar que la región puede albergar tanto la central nuclear, con la prolongación de la vida útil de Almaraz, como la gigafactoría es muy fuerte y las consecuencias en forma de impacto en nuestro PIB serían muy importantes. El entorno energético sufrió un vuelco como es conocido con el conflicto de Ucrania, y empresas como Endesa, minoritaria en Almaraz, ya han sugerido su deseo de renegociar el plan de cierre de las centrales españolas, aunque el Gobierno actual no ha emitido señales, de momento, de que se esté trabajando en esa dirección. Cualquier cambio o decisión debería anunciarse a muy corto plazo, en el horizonte máximo de un año, que es cuando de verdad comenzarán en la central extremeña los complejos procesos que acabarán con el parón definitivo de su actividad.

Almaraz y Envision pueden suponer para el imaginario colectivo las dos caras de la moneda del tipo de desarrollo industrial que se busca para un futuro, pero desde el punto de vista de la región sería un error verlo así, y no digamos si se convirtieran en símbolos de la guerra política entre PP y PSOE por aquello de quién ha conseguido qué. Extremadura saldría perdiendo si así fuera. Es mucho mejor centrarse, por ejemplo, en el reto de la formación de la mano de obra cualificada que va a necesitar la nueva gigafactoría, y resolver así uno de los déficits que pueden frenar el desarrollo de la industria verde en nuestra comunidad.