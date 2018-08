«El entrenamiento para reírsede uno tiene que ser diario. Si no, uno se pone enseguida serio»

En Corto

–Su tiempo de ocio lo dedica a: Mi ocio se mezcla con el trabajo. Voy al teatro, al cine y leo.

–Cuando se levanta da las gracias por: ¡Maldita sea! No sé lo que contesta la gente a esta pregunta, pero me acabo de dar cuenta de que soy un desagradecido. Me levanto y ya está. Así, a lo loco. Ni gracias ni ná.

–Un ejemplo a seguir: Soy un buen imitador y admiro a muchas personas, pero ya no creo en los ejemplos a seguir. ¡Menuda responsabilidad para la persona elegida! No, no podría hacerle eso a alguien a quien respete. Mmm… Aunque si no la respeto, igual le digo que es un ejemplo para mí solo por joder.

–Lo que menos le gusta de la gente: Pues generalmente es lo que menos me gusta de mí: cuando me tomo en serio.

–Algo que siempre ha querido hacer o tener y aún no ha conseguido: Pasar más tiempo con la gente que quiero.

–El libro que más huella le ha dejado: Don Quijote de La Mancha.

–Su película favorita: ¡Hay tantas! Mmm… 'El padrino' y 'Amanece, que no es poco'.

–La canción de su vida: 'Spiegel im spiegel', de Arvo Pärt, interpretada por Pedro Piquero y Lluís Claret.

–El lugar que más le ha impactado: Creo que han sido determinadas personas. Hay algunas personas que son continentes enteros.

–Y el que elegiría para sus vacaciones perfectas: ¿A la persona perfecta?

–El deporte que practica: Pues ahora mismo estoy entrenando en un espacio de Cáceres, Raro12, varias disciplinas circenses.

–Su comida favorita: El arroz a la cubana.

–¿Qué cuadro se compraría si pudiera?: Si pudiera, compraría un cuadro de René Magritte.

–El olor que más le gusta: El del almizcle.

–Su lema: Cuando no hay amor, humor.