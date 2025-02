Una charla con Mari Paz Dorado se convierte en una auténtica clase magistral sobre geología y sobre la importancia de las rocas que afloran en ... muchos puntos de la región. A lo largo de los años, se ha convertido en una de las grandes defensoras del patrimonio minero de este municipio cacereño.

Licenciada en Geografía e Historia, es la coordinadora y una de las responsables del complejo turístico de la Mina Costanaza, todo un referente. Gracias a la recuperación de un tramo de su galería, el visitante se sumerge en el interior de la tierra.

La vinculación de Dorado con este proyecto nace en 2009. Recuerda que en ese momento presentó un proyecto en una convocatoria que abrió el Ayuntamiento logrosano, con el fin de hacer un museo. Fue la elegida. Ya contratada para ese fin, comenzó a moverse para recuperar ese pasado minero. Matiza que esta labor no hubiese sido posible sin la iniciativa y el empeño de la alcaldesa de aquella época, Isabel Villa, además de la colaboración de diversas entidades, como la Diputación de Cáceres.

Las rocas «No se puede explicar nada si no tienes conocimientos de geología. Si no nos fijamos, son peñascos sin valor»

Recorrido «Ves cómo se forman los yacimientos y se agregan átomos para crear esos minerales que millones de años después son útiles»

La Mina Costanaza se abrió al público en 2012, aunque después se llevaron a cabo otras labores de rehabilitación. También se creó el museo geológico y minero dedicado al estudioso Vicente Sos Baynat. En la actualidad, cuenta con más de 3.000 piezas, aunque en exposición tiene unas 500. Además, se recuperó el antiguo laboratorio, convertido ahora en centro de interpretación y recepción de visitantes. Otra de las instalaciones puestas en valor recientemente en este recorrido turístico es el polvorín, donde se guardaban los explosivos de la mina. En este lugar, se puede ver una sorprendente sala luminiscente con minerales que irradian colores llamativos.

Mari Paz reconoce que no era una gran especialista en geología. Sin embargo, a lo largo de los años se ha convertido en un referente de rocas y minerales. En ello también ha influido esa pasión por el patrimonio minero logrosano. También resalta que ha tenido buenos maestros y «gente a mi alrededor que me ha ayudado». Remarca la importancia que tienen las rocas, ya que determinan el terreno. «No se puede explicar nada si no tienes conocimientos de geología. Si no nos fijamos, son peñascos sin valor».

Para entender ese pasado minero, Dorado señala que se cuenta cómo es una roca y cómo se forman los minerales de Logrosán. «Luego, entras, lo ves, cómo se forman los yacimientos, cómo se agregan átomos para formar esos minerales que luego millones de años después son útiles para la humanidad. Entonces, ya le das un valor».

Las visitas suelen comenzar por el centro de interpretación, seguido del polvorín para, después, adentrarse en ese interior de la mina. «Entramos como los mineros, en un ascensor, y salimos por la bocamina en un trenecito. Lo más atractivo es la inmersión dentro de la tierra». Dorado recuerda que tan solo hay recuperado un pequeño tramo, porque esta mina forma parte del pozo María, que fue el yacimiento de fosfato más grande de Europa a partir de los años 20 del siglo XX. Esa visita termina en el museo.

Esta especialista recuerda que la recuperación de ese patrimonio no solo se quedó en la mina, sino también en los trabajos arqueológico en la Sierra San Cristóbal. «Encontramos evidencias de minería de estaño de la Edad del Bronce».

Esta gran embajadora de ese pasado minero de Logrosán desearía que las administraciones siguiesen apostando por este gran patrimonio e, incluso, se ampliase con nuevas dependencias e instalaciones.