Más de 200 aspirantes se presentan este sábado al examen MIR en Extremadura

Más de 200 graduados en Médicina se presentan este sábado en Extremadura a la prueba más importante de su vida. Harán el examen MIR ( ... Médico Interno Residente) para intentar conseguir una de las 8.550 plazas (362 más que en la convocatoria anterior) con el objetivo de formarse los próximos años en la especialidad que elijan.

Para ello se han habilitado 11 aulas de la Facultad de Empresariales y Económicas de Badajoz y ocho de la Politécnica de Cáceres.

En Extremadura se ofertarán un total de 310 plazas de Formación Sanitaria Especializada y de ellas 227 son de Medicina. Las restantes son 68 para Enfermería, 8 para Psicología, 1 de químicos y 6 de farmacéuticos.

La región oferta 227 plazas médicas y de ellas 98 son de familia, una especialidad en la que en 2022 quedaron 26 vacías

Son un 6,16% más que el año pasado y la que más oferta es Atención Familiar y Comunitaria, con 144 distribuidas en 98 para Medicina y 46 para Enfermería. Eso sí, hay que tener en cuenta que para Medicina de Familia y Comunitaria hay el mismo número que en la convocatoria anterior.

Desde la Consejería de Sanidad destacan las buenas cifras de esta convocatoria, las más altas de toda la serie histórica. «En España, de media, se ofertan el 93% de las plazas acreditadas en esta convocatoria, y en Extremadura se ofertan el 96,87%. Destaca que Extremadura oferta el 98,31% de las plazas de formación de especialidades hospitalarias y el 100% de las plazas de Medicina de Familia y de Pediatría que se tienen acreditadas», detalla la Junta.

Tras el examen habrá que ver si finalmente se cubren todas la plazas y no sucede lo que el año anterior, cuando se quedaron en un principio 40 plazas vacantes. Más tarde fueron ofrecidas a extracomunitarios y pese a esa reforma de urgencia para intentar cubrirlas se quedaron libres 26.

En total, en España quedaron 93 plazas desiertas y todas ellas correspondían a la especialidad de Medicina de Familia.

Para que no suceda eso, las novedades del MIR están relacionadas con esa cuestión. El Ministerio de Sanidad no quiere que se vuelva a repetir lo sucedido en 2022 y espera que no queden plazas vacías. Por eso ha optado por bajar la nota de corte del 35% al 25%.

Además, Sanidad también ha ampliado el cupo de médicos extracomunitarios. Si en 2022 se limitaba al 4%, en 2023 asciende al 10%.

También esta convocatoria se caracterizará por ser una de las más fáciles para obtener vacante. Este año habrá 1,48 aspirantes por cada plaza, mientras que el año pasado era de 1,65.

Por primera vez se ofrece Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, con 20 puestos en el país y uno de ellos en Extremadura

También en esta convocatoria hay una nueva especialidad que lleva años demandándose. Se trata de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, que oferta 20 plazas. Extremadura es una de las regiones que la ofrece, con un puesto.

Todo apunta a que junto a especialidades como Cardiología y Dermatología, que suelen ocupar los primeros puestos, Psiquiatría Infantil también será una de las favoritas por los aspirantes.

El examen empezará a las tres de la tarde y el ejercicio tendrá una duración de cuatro horas y media. Todos ellos tendrán que superar una prueba de 200 preguntas más diez de reserva. Cada una de ellas constará de cuatro opciones de respuesta, de las que solo una será la correcta.