Encarna Barroso, una extremeña en la zona cero de la DANA: «A mi hermana casi se la lleva el agua»

Miércoles, 30 de octubre 2024, 20:36 | Actualizado 21:12h.

Encarna Barroso es extremeña pero vive en Aldaia, un municipio de la zona oeste del área metropolitana de Valencia. Allí la DANA ha golpeado con fuerza y ha causado la muerte de tres personas tras el desbordamiento del barranco del Poyo a su paso por esta localidad que intenta asimilar lo ocurrido mientras le rodea el desastre.

«A mi hermana casi se la lleva el agua. Vive cerca de mí y un poco antes del gran diluvio fue a recoger su coche al garaje y lo aparcó en mi calle. Salió y empezó a caminar hacia su casa, pero ya era imposible. Entonces, retrocedió hasta mi piso que estaba más cerca y ha pasado toda la noche aquí. Si no hubiera hecho eso podría haber sido una desgracia», cuenta a HOY Encarna desde la zona cero de la DANA.

Lo detalla con el susto todavía en el cuerpo. «Fue muy rápido. En apenas 15 minutos lo destruyó todo», dice mientras describe lo que ve desde su ventana. «Hay una calle bloqueada por un montón de vehículos, es como una falla de coches. Hay barro por todos lados y ahora mismo una familia está sacando enseres de sus casa», explica.

«Tenemos el garaje totalmente inundado con tres coches en su interior. No dio tiempo a sacarlos. Los bajos en los que hay locales comerciales están igual y hay bloques en los que el agua ha llegado hasta los buzones. Ahora es imposible limpiarlo todo. Es una desgracia, hay muchos destrozos, pero lo peor son las pérdidas humanas», lamenta esta mujer de 67 años, natural de Jerez de los Caballeros.

Bloque de viviendas inundado en Aldaia. Hoy

«Hemos tenido miedo y hemos pasado toda la noche en vela. Nunca antes había visto algo así y eso que en esta zona estamos acostumbrados a estos temporales, pero no a uno de esta magnitud», comenta.

«Ha habido mala previsión. Cuando hay emergencias nos suelen informar por megafonía, pero yo no he escuchado nada. Dicen que lo han puesto en redes sociales, pero no todo el mundo tiene acceso a ellas y menos las personas mayores», dice por teléfono en una conversación intermitente. No hay mucha cobertura en la zona y cuando las líneas lo permiten aprovechan para hablar con familiares, amigos o vecinos y comprobar si están bien u ofrecer su ayuda.

Sin cobertura

«Esta es la primera vez en todo el día que el teléfono móvil nos permite llamar. Ahora mismo estamos haciendo cola para recoger alimentos», cuenta la hija de otro extremeño de la localidad de Benetússer, otro de los municipios más afectados por la DANA.

De hecho, vecinos de esa localidad como Ruth han tenido que pedir ayuda por las redes sociales en la mañana de este miércoles. «Hay un hombre muerto en mi casa. Necesito ayuda. Estoy con dos niños y dos personas mayores. Una de ellas sin movilidad», publicaba en sus redes sociales, además de dar la dirección del domicilio.

Tres horas después ha informado de que estaba bien y que desde Emergencias se habían puesto en contacto con ella para tratar de llegar a casa«.

Hasta el momento, la DANA ha dejado al menos 95 muertos en Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía. El balance, aún provisional, «puede ser mayor por el número de desaparecidos», según los equipos de emergencias