Empresarios y políticos despiden a Antonio Masa en Badajoz Numeroso público en la misa celebrada hoy en la parroquia de San José de Badajoz antes de que quien fuera la voz de la patronal extremeña recibiera sepultura en el panteón familiar del cementerio de La Soledad

J. López-Lago Domingo, 31 de agosto 2025, 14:01

Esta mañana ha tenido lugar en parroquia de San José, en Badajoz, el sepelio por Antonio Masa Godoy, que falleció este sábado por la mañana a los 83 años. Masa había sido la voz de la patronal en Extremadura desde los años ochenta hasta 2015 cuando sufrió una enfermedad irreversible. Hasta ese momento, su participación en la vida pública siempre fue muy intensa, llegando a ser diputado en las Cortes entre 1977 y 1979. Con negocios agrícolas, entró en el asociacionismo empresarial al ser elegido en 1980 presidente de la Unión de Empresarios Agrarios. Pero a la tarea que más tiempo dedicó fue a la representación del empresariado extremeño, primero al frente de Coeba (Confederación de Empresarios de Badajoz y Provincia) y después la Creex (Confederación Confederación Regional Empresarial Extremeña) hasta el año 2015.

Este domingo han acudido en Badajoz a despedir a Antonio Masa tanto el expresidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, como el alcalde Ignacio Gragera, que era sobrino del fallecido. También han asistido a la misa en la parroquia de San José el exalcalde Francisco Fragoso o el exdelegado del Gobierno, Germán López, entre otros cargos del actual gobierno municipal, así como exconcejales y exdiputados. Antonio Masa presidió hasta 1984 la Caja Rural Provincial de Badajoz y hoy, en representación de esta entidad financiera, ha estado su presidente, Urbano Caballo. También ha estado presente al acto quien fuera secretario general de Comisiones Obreras, Julián Carretero, que negoció muchas veces con Antonio Masa como agente social. Por parte de UGT ha acudido Jacinto Cerezo, que fue secretario de Finanzas de este sindicato, así como una nutrida representación de empresarios de la ciudad, muchos de ellos vinculados a la Cámara de Comercio y que han querido acompañar a los familiares del fallecido, una persona muy conocida e influyente en Extremadura.

Ampliar Parroquia de San José, en Badajoz, esta mañana. HOY

Antonio Masa Godoy, viudo de Amalia Gragera, tenía una hija, un hijo y cuatro nietos. Al terminar la misa en su memoria los más allegados se han dirigido al cementerio Nuestra Señora de la Soledad, en la carretera de Valverde, donde Antonio Masa ha recibido sepultura en el panteón familiar en un acto ya más íntimo.

Mensajes de Guardiola, Gallardo y Gragera

Al margen del acto de despedida de esta mañana, desde ayer las redes sociales han dejado mensajes recordando a este empresario que fue la voz de la patronal en Extremadura durante cuatro décadas.

Así, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, escribió ayer por la tarde en la red social X: 'Lamento la pérdida de Antonio Masa, referente político durante la Transición y la voz de tantos empresarios en nuestra región. Un abrazo a toda su familia y a sus seres queridos'.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Extremadura también ha tenido unas palabras de recuerdo para Antonio Masa. «Lamento profundamente el fallecimiento de Antonio Masa Godoy. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Su legado en Extremadura siempre será recordado», ha escrito también en X.

Por su parte, el mensaje del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha recordado además la relación familiar que le unía a él. «Hoy ha fallecido Antonio Masa, referente empresarial y además, y sobre todas las cosas, mi tío. Siempre cariñoso, siempre atento. Un señor, sin duda. Un beso muy fuerte a mis primos, a mis sobrinos y a todos los que lo quisieron, que son muchos. DEP».