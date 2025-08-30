Muere a los 83 años Antonio Masa Godoy, voz de la patronal durante cuatro décadas Tuvo una intensa vida política desde la Transición y defendió los intereses de los empresarios hasta que en 2015 sufrió un derrame cerebral que acabó con una trayectoria que lo convirtió en una de las personas más influyentes de la región

J. L. G. Sábado, 30 de agosto 2025, 17:53 | Actualizado 18:51h. Comenta Compartir

Ha fallecido esta mañana en Badajoz Antonio Masa Godoy (Badajoz, enero de 1942) a los 83 años de edad tras una larga enfermedad que lo llevó a ser ingresado la última semana. Quien fuera el impulsor en Extremadura de las asociaciones de empresarios y presidente de la patronal durante cuatro décadas arrastraba desde 2015 las secuelas de un derrame cerebral. Masa estuvo casado con Amalia Gragera, ya fallecida y hermana del padre del acalde actual, del que era tío. Antonio Masa ha tenido dos hijos y cuatro nietos y el sepelio tendrá lugar mañana domingo en la parroquia de San José a las 11 horas.

La dimensión que Antonio Masa alcanzó en la vida pública fue enorme y su influencia queda patente al revisar su intensa vida profesional, su legado y sus orígenes. Fue hijo de Antonio Masa Campos, que fue alcalde de Badajoz entre 1944 y 1954, se licenció en Ciencias Políticas Económicas y Comerciales por la Universidad Complutense de Madrid y fue profesor titular de Teoría Económica de la Universidad de Extremadura.

En política, fue uno de los fundadores de Unión Democrática Española (UDE), de la que fue vicepresidente hasta la fusión con el Partido Popular Demócrata Cristiano, dando lugar al Partido Demócrata Cristiano, con el que se integró en la UCD. Se alejó de la política tras las elecciones de 1979, pero volvió a través de su actividad en organizaciones empresariales

Y es que, Antonio Masa, además de empresario agrícola, fue portavoz de los intereses de los empresarios de la región prácticamente desde la Transición. Para seguir sus primeros pasos en la vida pública hay que remontarse a cuando fue diputado en Cortes entre los años 1977 y 1979 por Badajoz. De forma paralela, entró en el asociacionismo empresarial al ser elegido en 1980 presidente de la Unión de Empresarios Agrarios.

Por esa misma época también ostentó la presidencia de Caja Rural Provincial de Badajoz, puesto que abandonó en 1984. Por aquel entonces ya tenía claro cuál sería su futuro. En 1982 fundó la actual confederación empresarial de Badajoz y provincial Coeba. Tres años después, creó el equivalente regional, la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), de la que forman parte la Patronal pacense así como las cacereñas Federación Empresarial Cacereña y Federación Empresarial Placentina. Fue presidente de Coeba y de Creex desde la fundación de ambas ganando unas elecciones detrás de otras hasta que le sobrevino una enfermedad incapacitante en 2015. Después otra corriente fue cogiendo fuerza y en 2017 apeó del poder de estos organismos a la familia Masa, no sin polémica.

Antes de este ocaso profesional, Antonio Masa Godoy ya había dado el salto a la patronal nacional, ya que fue elegido presidente nacional de la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme) y vicepresidente de la CEOE, la patronal de las patronales, presidida entonces por el todopoderoso José María Cuevas.

Con su marcha se pierde una referencia política y empresarial en Extremadura, donde despachó con diferentes generaciones de gobernantes y sindicalistas como agente social.

Temas

Política

CEOE

Extremadura

Transición