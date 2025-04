Una empresa de Talavera la Real también sufre una estafa 'man in the middle'

Una empresa radicada en Talavera la Real ha denunciado ante la Policía Nacional haber sido objeto de una estafa cometida por el método 'man in ... the middle', el mismo modus operandi por el que ha sido engañado el Ayuntamiento de Mérida, que ha abonado más de 50.000 euros en una cuenta bancaria que no se corresponde con el proveedor al que quería realizar ese pago.

La firma afectada en Talavera la Real es Lineas Group Events, especializada en el montaje de eventos, iluminación y refrigeración de espacios. Fue la empresa que prestó estos servicios en la última Noche en Blanco de Badajoz y también trabaja con discotecas y salas de eventos de todo el país para las que realiza estos trabajos.

Es en uno de esos encargos, en el realizado a una discoteca malagueña, en el que se ha producido la estafa que ahora investiga la Policía Nacional.

El responsable de la empresa, Regino Gómez Valle, ha explicado a HOY que el delito se produjo después de que la empresa malagueña realizase el 18 de agosto un pago de 5.505,50 euros. «El responsable de la discoteca me envió un pantallazo por whatsap a la 1.52 de la madrugada diciéndome que me había hecho el pago, pero yo vi el mensaje el día siguiente. Todo parecía correcto pero mi fijé en que el número de cuenta no era el nuestro».

Regino comunicó rápidamente esta circunstancia a la empresa que había realizado el ingreso. Era un sábado y en la orden de pago se indicaba que el dinero sería ingresado en la cuenta el lunes, por lo que fue posible paralizar la operación antes de que el dinero llegase a la cuenta de los estafadores.

«Por lo que me han contado, alguien se metió en el medio y modificó la factura que le llegó a la empresa de Málaga. Era exactamente igual que las que nosotros enviamos, pero el número de cuenta había sido modificado», denuncia el empresario extremeño.

«La suerte es que me di cuenta en el momento cuando vi el pantallazo, eso permitió que el dinero no llegara a los estafadores. Pero esos 5.000 euros están ahora depositados en el juzgado y yo todavía no he podido cobrar», añade.

Gómez Valle asegura que ni su empresa ni la discoteca malagueña han sido conscientes de que las comunicaciones electrónicas intercambiadas por ambas empresas han sido interceptadas. «Lo único que he notado es que mi página web no cargaba, pero yo pensé que se debía a algún problema técnico o a que había caducado, nunca pensé que se debiera a una estafa».

Alarmados con lo sucedido, en esta empresa de Talavera la Real han comenzado a tomar más precauciones a la hora de realizar pagos o cobrar facturas. Ahora comunican previamente que antes de realizar una transferencia es necesario realizar una comprobación por dos canales de comunicación distintos. Por ejemplo mediante correo electrónico y mediante una comunicación telefónica. «Cada vez que emitimos una factura hablamos telefónicamente con la empresa, no nos fiamos del correo electrónico», concluye Valle.