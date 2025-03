Así se eligen los festivos en Extremadura

Juan Soriano Lunes, 4 de marzo 2024, 20:55 Comenta Compartir

El Gobierno regional plantea designar el 13 de octubre como jornada festiva en Extremadura en 2025 en lugar del Martes de Carnaval, la fecha elegida en los dos últimos años. Una decisión que está en manos del Ejecutivo de María Guardiola, que puede disponer de hasta tres jornadas no laborables por ejercicio. Sin embargo, en la práctica hay poco margen para cambios.

El Estatuto de los Trabajadores establece que las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable no pueden pasar de catorce al año, de las cuales dos serán locales y por tanto elegidas por los ayuntamientos. En principio, eso concede un amplio margen de elección. Sin embargo, hay que cumplir ciertos requisitos.

El Estatuto de los Trabajadores señala que se deben respetar como fiestas de ámbito nacional el 1 de enero, el 1 de mayo (Día del Trabajo), el 12 de octubre (Día de la Hispanidad) y el 25 de diciembre, Navidad. El real decreto sobre regulación de la jornada de trabajo añade una quinta jornada, el 6 de diciembre, Día de la Constitución.

Esta última norma recoge además que, fruto del Acuerdo con la Santa Sede de 1979, son festivos el Viernes Santo, el 15 de agosto, el 1 de noviembre y el 8 de diciembre. Hay por tanto nueve fechas que en principio son inamovibles.

A esto se suman otras tres fiestas optativas de carácter religioso pactadas con el Vaticano, que son el 6 de enero, el Jueves Santo y una más a elegir por las comunidades autónomas entre el 19 de marzo (San José) y el 25 de julio (Día de Santiago). Eso completaría los doce festivos que, junto con los dos locales, harían un total de catorce al año.

La legislación establece además que las fiestas que coincidan con domingo se aplazan al lunes inmediatamente posterior. Así sucederá en 2025 con el 12 de octubre, que por tanto pasa al 13 de octubre.

Ahora bien, las comunidades autónomas pueden señalar aquellas fiestas que por tradición les sean propias, sustituyendo para ello las de ámbito nacional optativas que están en el acuerdo con la Santa Sede (Jueves Santo, 6 de enero y una entre el 19 de marzo o el 25 de julio), o bien aquellas que se trasladen a lunes por celebrarse en domingo. En el caso de Extremadura, se celebra la fiesta de la comunidad el 8 de septiembre. Y los otros dos días suelen ser el 6 de enero, Día de Reyes, y el Jueves Santo.

De esa forma, en realidad las comunidades autónomas dependen de que algún festivo nacional pase de domingo a lunes para poder 'moverlo' y decretar como no laborable cualquier otra fecha. Eso sucede prácticamente todos los ejercicios, aunque hay excepciones, como los años no bisiestos en los que el 1 de enero sea lunes (como ocurrió en 2018). Existe incluso la opción de decretar un día más y llegar a quince, pero en ese caso tendría carácter de recuperable, por lo que no se suele recurrir a esa posibilidad.

En 2023 y 2024 el Gobierno regional de Fernández Vara apostó por el Martes de Carnaval como festivo autonómico, mientras que en años anteriores había elegido el 19 de marzo. Ahora corresponde al nuevo Ejecutivo de María Guardiola tomar una decisión y en su primera propuesta, que aún no es definitiva, ha optado por el lunes 13 de octubre para generar un puente que tiene gran importancia para el sector turístico.