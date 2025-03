La Junta de Extremadura busca favorecer el turismo con el festivo del 13 de octubre en 2025

El Martes de Carnaval dejará de ser festivo autonómico el próximo año. Así lo propone el Gobierno regional, que en su lugar se decanta ... por el lunes 13 de octubre aprovechando que en 2025 el 12, Día de la Hispanidad, será domingo. La Consejería de Economía y Empleo señala que por ahora es una propuesta que debe ser ratificada por el Ejecutivo autonómico. Pero la intención es favorecer el turismo con un puente que suele ser muy favorable al sector en la comunidad.

Después de dos años, los Carnavales se quedan sin jornada no laborable de ámbito regional, lo que ha generado un cierto rechazo en localidades como Badajoz y Mérida por el tirón de esta fiesta. Pero siempre quedará la posibilidad de que sus respectivos ayuntamientos elijan esa jornada como día de descanso.

Tal como recoge el Estatuto de los Trabajadores, las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable no pueden pasar de catorce al año, de las cuales dos serán locales y por tanto elegidas por los ayuntamientos. En principio, eso concede un amplio margen de elección a las comunidades autónomas. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertos requisitos.

El Estatuto de los Trabajadores señala que se deben respetar como fiestas de ámbito nacional el 1 de enero, el 1 de mayo (Día del Trabajo), el 12 de octubre (Día de la Hispanidad) y el 25 de diciembre. El real decreto sobre regulación de la jornada de trabajo añade otra jornada, el 6 de diciembre, Día de la Constitución.

Esta última norma recoge además que, fruto del Acuerdo con la Santa Sede de 1979, son festivos el Viernes Santo, el 15 de agosto, el 1 de noviembre y el 8 de diciembre. Hay por tanto nueve fechas que son inamovibles.

A esto se suman otras tres fiestas optativas de carácter religioso pactadas con el Vaticano, que son el 6 de enero, el Jueves Santo y a elegir por las comunidades autónomas entre el 19 de marzo (San José) y el 25 de julio (Día de Santiago). Eso completaría los doce festivos que, junto con los dos locales, harían un total de catorce al año.

La legislación establece que se aplaza al lunes inmediatamente posterior el descanso de las fiestas que coincidan con domingo. Así sucederá en 2025 con el 12 de octubre, que por tanto pasa al 13 de octubre.

Ahora bien, las comunidades autónomas pueden señalar aquellas fiestas que por tradición les sean propias, sustituyendo para ello las de ámbito nacional optativas que están en el acuerdo con la Santa Sede (Jueves Santo, 6 de enero y 19 de marzo o 25 de julio), o bien aquellas que se trasladen a lunes. En el caso de Extremadura, se celebra la fiesta de la comunidad el 8 de septiembre. Y los otros dos días suelen ser el 6 de enero y el Jueves Santo.

De esa forma, en realidad la región depende de que algún festivo nacional pase de domingo a lunes para poder decretar como no laborable otra jornada más, algo que pasa prácticamente todos los ejercicios (hay excepciones, como en años no bisiestos en que el 1 de enero sea lunes). Existe incluso la opción de decretar un día más y llegar a quince, pero tendría carácter de recuperable, por lo que no se suele recurrir a esa posibilidad.

¿Qué ha ocurrido en los últimos años? En 2018 ninguna fiesta de las indicadas coincidió en domingo, por lo que no hubo mucho donde elegir. En 2019 hubo tres, el 6 de enero, el 8 de septiembre y el 8 de diciembre, y la Junta decidió que las tres pasaran al lunes siguiente. Para 2020 se tomó la misma decisión por las jornadas del 1 de noviembre y 6 de diciembre.

Para 2021 el Gobierno regional de Fernández Vara decidió cambiar. El 15 de agosto fue domingo y la fiesta pasó a lunes, pero en vez de mantenerla en un mes que tradicionalmente es de descanso se desplazó al 19 de marzo, San José, de gran tradición en zonas rurales de la región. Sin embargo, en 2022 ese día coincidió en sábado y los festivos del 1 de mayo y 25 de diciembre, ambos en domingo, pasaron al lunes.

En 2023 hubo un cambio de criterio. El 1 de enero fue domingo e inicialmente el Ejecutivo autonómico planteó llevar el día festivo de nuevo al 19 de marzo. Pero finalmente decidió desplazarlo al Martes de Carnaval. Para este año se tomó la misma decisión en sustitución del 8 de septiembre, domingo, mientras que el 8 de diciembre pasará al lunes 9.

Ahora corresponde al nuevo Gobierno de María Guardiola fijar los festivos y en su primera propuesta, para el año 2025, ha optado por el lunes 13 de octubre en lugar de por el Martes de Carnaval. Con esto renuncia a una fiesta que en realidad siempre ha tenido carácter local y sólo ha sido de alcance autonómico en los dos últimos años, aunque para las familias es importante porque suele ser fiesta escolar. Y en su lugar favorece un puente que, por sus fechas, tiene gran importancia para el sector en la región; pero también es cierto que sólo tendrá tirón si también es fiesta en otras comunidades autónomas.