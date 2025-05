La electrificación del AVE de Talayuela a Plasencia apunta a finales de 2027

La electrificación de la nueva línea de alta velocidad entre Talayuela y Plasencia no estará concluida al menos hasta finales de 2027. Un plazo que ... podría ser aún mayor, ya que la ejecución de las obras dependerá de otros trabajos pendientes, especialmente el montaje de vías.

El Ministerio de Transportes, a través de Adif AV, ha licitado esta semana el contrato para la electrificación de 68 kilómetros de plataforma entre Talayuela, en el límite con la provincia de Toledo, y Plasencia, donde arranca la línea que actualmente ya está en uso hasta Badajoz.

Las obras incluyen la instalación y el mantenimiento de la línea aérea de contacto (catenaria); las acometidas de energía; la colocación de pórticos, postes, dinteles y soportes auxiliares, así como sus cimentaciones; y los seccionadores y accionamientos eléctricos. También abarca el sistema de calefacción de agujas de los desvíos, con sus equipos de alimentación; y las pruebas necesarias y el premantenimiento de las instalaciones desde la finalización de las obras hasta su puesta en servicio.

El contrato tiene un presupuesto de licitación de 45,5 millones de euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de cuatro años, ya que contempla tanto la obra como el mantenimiento de los dos primeros años de actividad.

Los trabajos de montaje e instalación de la línea eléctrica que alimentará a los trenes tendrán una duración estimada de dos años, de los cuales 18 meses estarán destinados a la obra y seis meses a labores de premantenimiento. De esa forma, el plazo de ejecución es en realidad menor, pero la actuación no se dará por concluida hasta dos años después del inicio del contrato, lo que suele producirse un mes después de la firma. Y la apertura de ofertas no tendrá lugar hasta julio, con lo que la adjudicación será como pronto a mediados del verano.

En conclusión, las instalaciones no estarán disponibles hasta finales de 2027, y eso en caso de que no surja algún contratiempo. Pero, como recoge el proyecto, también hay que tener en cuenta que estos trabajos dependen de otras actuaciones.

El plan de obra, uno de los documentos incluidos en la licitación, parte de la base de que los diferentes tramos de plataforma están acabados y entregados y que por tanto no habrá tiempos de espera para el inicio de los trabajos de cimentaciones para el montaje de la catenaria, así como de acceso de maquinaria y personal a la plataforma.

Sin embargo, este documento señala que, «dado que la ejecución de las cimentaciones y el izado de los postes se realizará desde la plataforma, será necesario esperar a que se monten las vías y que estas se encuentren en segunda nivelación (trabajos que dependen de otros)».

Es decir, que no se podrán realizar ciertas operaciones hasta que las vías estén montadas. Y ese contrato aún no ha sido licitado por Adif AV, que el año pasado encargó la redacción de los proyectos necesarios para su ejecución. Es más, aún no han concluido las obras de plataforma de cuatro de los ocho tramos en los que se dividen los 68 kilómetros entre Plasencia y Talayuela.

Señalización y alimentación

Para el desarrollo de los trabajos de instalación de la catenaria se marcan una serie de hitos (cimentaciones, colocación de postes, etc.), pero otros pasos no se han contemplado «en referencia a las posibles interferencias que puedan surgir con las tareas de montaje de vía, subestaciones e instalaciones de seguridad y comunicaciones». De ese modo, la ejecución de este contrato no sólo dependerá de la colocación de las vías, sino que también está condicionada por otros proyectos pendientes, como la implantación del sistema de control, mando y señalización. Una actuación que, por otro lado, aún está en marcha en el tramo entre Plasencia y Badajoz, casi tres años después de que entrara en servicio y tras un año y medio de funcionamiento de la catenaria.

«La realización de los trabajos incluidos en el presente proyecto debe estar coordinada, durante las diferentes fases de la obra, con los trabajos desarrollados por el resto de técnicas que intervienen en el tramo considerado», añade el plan de obra. «Se deberá prestar especial cuidado en la programación de trabajos cuya ejecución implique la actuación conjunta de dos o más técnicas».

La previsión del Ministerio de Transportes es concluir todas las obras pendientes en 2027, tras lo que se daría paso a las pruebas de circulación con la vista puesta en la entrada en servicio en 2028. Pero para eso será necesario un ejercicio de coordinación entre distintos contratos, aunque en ciertos casos la ejecución de unos depende de que concluyan otros. Y todo ello en un plazo de dos años, mientras que entre Plasencia y Badajoz los trabajos se han ejecutado por fases a lo largo de varios ejercicios.