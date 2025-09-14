HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Estas son las localidades más calurosas de este domingo: temperaturas de hasta 38,7 grados

Extremadura afronta esta semana una nueva subida de temperaturas

Irene Toribio

Irene Toribio

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:08

Las altas temperaturas han vuelto a España este domingo. Según los últimos registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Sevilla ha alcanzado los 38,7 °C en la estación de Tablada, mientras que otras localidades andaluzas como Bailén (37,8 °C), Montoro (37,6 °C) y Andújar (37,5 °C) también han superado los 37 °C. En Extremadura, Badajoz ha registrado 36,6 °C, seguida de Torrecilla de los Ángeles con 35,5 °C, Navalmoral de la Mata con 35,4 °C y Mérida con 34,4 °C.

Las mínimas también han sido significativas, con Fregenal de la Sierra marcando 12 °C, Herrera del Duque 12,2 °C y Navalmoral de la Mata 12,9 °C. Este domingo ha confirmado un patrón de calor intenso en el sur y oeste de España, con localidades tanto andaluzas como extremeñas liderando el termómetro y superando con creces las temperaturas habituales para la época.

Si te estás preguntando qué tiempo que va a hacer en Extremadura esta semana, te adelantamos que la Aemet prevé que los termómetros puedan superar los 36 °C en ciudades como Badajoz, Mérida o Navalmoral de la Mata, con ascensos progresivos hasta 38 °C el lunes, 39 °C el martes y 40 °C el miércoles.

El calor persistirá durante la semana, consolidando un episodio de temperaturas por encima de lo habitual y recordando las olas de calor que ya han afectado a la región este verano.

Las localidades más calurosas del domingo

Sevilla, Tablada – 38,7 °C

Bailén – 37,8 °C

Montoro – 37,6 °C

Andújar – 37,5 °C

La Roda de Andalucía – 37,4 °C

La Rambla – 37,4 °C

Fuentes de Andalucía – 37,4 °C

Las Cabezas de San Juan – 37,3 °C

Jerez de la Frontera Aeropuerto – 37,3 °C

Morón de la Frontera – 37,3 °C

Las localidades extremeñas más calurosas

Badajoz – 36,6 °C

Torrecilla de los Ángeles – 35,5 °C

Navalmoral de la Mata – 35,4 °C

Badajoz Aeropuerto – 34,7 °C

Mérida – 34,4 °C

Una semana «anormalmente calurosa»

Entre el lunes y el miércoles, las máximas estarán entre cinco y diez grados por encima de lo normal para la época del año sobre todo en las zonas del centro y el sur. El ambiente será «anónamalamente caluroso» para la época durante las horas centrales del día y en las primeras horas de la tarde.

