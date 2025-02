Educación y sindicatos retoman la negociación para subir el sueldo de maestros y profesores

La consejería de Educación ha convocado a los cinco sindicatos con representación en la sectorial del área –PIDE, CSIF, ANPE, UGT y CC OO– ... a una segunda reunión para avanzar en un acuerdo que permita la subida salarial de los docentes.

Consejería y sindicatos se reunieron el pasado 18 de diciembre para abordar un incremento en las retribuciones de los maestros y los profesores. Educación se comprometió a iniciar la negociación, la consejera Mercedes Vaquera aseguró que habría subida salarial, y las centrales suspendieron las movilizaciones que tenían ya convocadas para exigir un aumento que palíe la pérdida de poder adquisitivo que el colectivo ha ido acumulando en los últimos 19 años, cuando se hizo efectivo un aumento en sus nóminas de 150 euros al mes.

La reunión del 18 de diciembre frenó las protestas y fijó el 27 de enero como la fecha en la que iniciar la negociación propiamente dicha. Pero en ese primer encuentro el escenario ya había cambiado, la Junta había decidido retirar el proyecto de presupuestos para 2025, y la propuesta de aumento de la consejería nada tenía que ver con la reivindicada por los sindicatos.

«Los profesores no son los culpables de que no tengamos presupuestos, pero la situación es diferente ahora, no es lo mismo tenerlos que no», dijo Vaquera tras la primera reunión de la negociación, que se saldó sin acuerdo alguno.

Aun así, «somos conscientes de las diferencias salariales de los docentes de la región con respecto a los de otras comunidades autónomas y queremos mejorar su situación», mantuvo también la consejera después del encuentro con los sindicatos y al que asistieron la secretaria general de Educación, Pilar Pérez, y el director general de Personal Docente, David Moreno.

Deshomologación

Pero lo cierto es que la subida salarial de los docentes extremeños está por el momento lejos de hacerse realidad, porque las posturas de administración y sindicatos son muy distantes. El departamento que dirige Mercedes Vaquera ha planteado una subida inferior a los 30 euros mensuales para maestros y profesores y las centrales sindicales, que reclaman un incremento de alrededor de 300 euros, la han rechazado de manera rotunda.

No obstante, ambas partes se emplazaron a un segundo encuentro en el que continuar negociando con el ánimo de alcanzar un acuerdo y es el que tendrá lugar el próximo miércoles, 19 de febrero. «Vamos a hacer un estudio serio y a realizar una propuesta que podamos cumplir, creo que entre todos podemos encontrar una solución», declaró Vaquera tras el primer encuentro el pasado 27 de enero.

También lo esperan los sindicatos, que reclaman una subida lineal para todos los cuerpos que les equipare con la media nacional «y que acabe con la deshomologación en la que llevamos las dos últimas décadas». Según las centrales, Extremadura es la tercera por la cola en el país en cuanto a sueldos de maestros y profesores y los últimos en el caso de los inspectores.