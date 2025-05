Educación ofertará 500 plazas para maestro en las oposiciones del próximo verano

Celestino J. Vinagre Jueves, 25 de noviembre 2021, 12:40 | Actualizado 19:53h. Comenta Compartir

500 plazas para maestros. Esta es la cantidad de puestos de trabajo que se ofertará el próximo verano por parte de la Consejería de Educación para unas oposiciones que se aplazaron en 2020 por culpa de la pandemia. La Junta y los sindicatos del sector educativo han abordado estas oposiciones en la reunión celebrada esta mañana en el marco de la mesa sectorial. La convocatoria final de la oposición para docentes de Infantil y Primaria incluye además de esas 500 plazas otras 10 para inspectores.

Las últimas oposiciones al cuerpo de maestro se celebraron en 2019 y entonces se ofertaron 710 plazas. El pasado verano tuvieron lugar los exámenes de las oposiciones de Secundaria. Se pusieron en liza 697 puestos de trabajo. Esas 500 plazas se han conformado teniendo en cuenta la oferta de empleo público de 2021 y algunas plazas de la oferta de empleo público de 2020 aún pendientes de convocarse. De 2021 son 489 y de 11, de 2020. Se conforman con la tasa de reposición de efectivos, incrementada en este 2021 un 10% adicional, al tratarse el ámbito educativo de un colectivo prioritario por el Estado y permitirse, por tanto, una tasa de reposición de puestos del 110%.

"Hay que retrotraerse a los años 2005 y 2007 para encontrar una oferta tan atractiva en cuanto a la tasa de reposición", reseñó la consejera de Educación, Esther Gutiérrez. Junta y sindicatos acordaran a mitad de diciembre el reparto de las 500 plazas entre Infantil, Primaria, Música, Inglés, Educación Física, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Mientras, la convocatoria para las diez plazas de inspectores se publicará el próximo año para hacer los exámenes en el primer trimestre de 2023.

Gutiérrez, recalcó que las oposiciones de maestros es «una gran oportunidad» para los docentes que llevan esperando desde 2020 esta convocatoria. "Hay ya ganas de tener esta oportunidad de acceso a la función pública, que llevaban tiempo esperándola”, agregó.

Al mismo tiempo, la titular de Educación destacó que con la convocatoria del próximo año se rebajará del 8% la tasa de interinidad, el objetivo marcado para 2024 pero que se conseguirá dos años antes. Se quedará en un 7,6% al final del próximo curso. En estos momentos la tasa de interinidad es de un 14,3%.

Seguridad jurídica

Desde los sindicatos, PIDE valora la convocatoria de las 500 plazas dentro de la tasa de reposición, no de la de estabilización, con lo que no habrá problemas de seguridad jurídica dentro del proyecto de estabilización del empleo público del Gobierno. Su desarrollo legal está en las Cortes y recoge que los interinos tendrán consolidada su plaza si llevan más de cinco años en ella y un mismo destino. Este proyecto no afectará, por tanto, a las próximas oposiciones de maestro del próximo verano, coinciden tanto Alfredo Aranda, vicepresidente de PIDE, como la consejera. "Al usar solo plazas de reposición se podrá celebrar con todas las garantías jurídicas y sin ningún inconveniente el próximo año", enfatizó Gutiérrez.

Por su parte, ANPE dice que las 500 plazas para las próximas oposiciones es una oferta "insuficiente a todas luces. Con los datos técnicos que nos han proporcionado, hemos solicitado una oferta mayor, que permita cubrir todas las necesidades actuales de nuestros centros educativos y así poder estabilizar sus plantillas en beneficio de toda la comunidad educativa y en defensa de una enseñanza de calidad".

Ampliar Docentes en el Instituto Laboral de Cáceres en las últimas oposiciones de maestro en 2019. HOY Los méritos puntúan ahora un 33,3% El Ministerio de Educación ha decidido que las nuevas oposiciones de cuerpos docentes se rijan por un decreto que incluye dos novedades respecto a lo aprobado de forma transitoria hasta ahora para estos procesos. De un lado, los opositores tendrán dos opciones para desarrollar temas y no tres como se permitía. De otra parte, baja el peso de los méritos de los docentes interinos a la hora final de la nota de oposición. Si hasta ahora suponía un 40% para las próximas oposiciones cae hasta un 33,3%.

La frase Rebajaremos el próximo año la tasa de interinidad prevista para 2024. Estaremos por debajo del 8%. Se quedará en un 7,6% Esther gutiérrez morán Consejera de Educación y Empleo