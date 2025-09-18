Educación lanza un llamamiento urgente para cubrir una treintena de vacantes en institutos

La Consejería de Educación ha lanzado el primer llamamiento urgente en el arranque del curso para cubrir una treintena de plazas vacantes en una ... convocatoria publicada hoy en el portal de profex a la que los aspirantes pueden presentar sus solicitudes hasta las 9 horas del próximo viernes.

Música, informática, organización y procesos de mantenimiento de vehículos, organización y proyectos de fabricación mecánica, de sistemas energéticos, sistemas electrónicos y automáticos, instalaciones electrotécnicas, laboratorio, italiano, portugués, contrabajo, fagot, soldadura y estética, entre otras más, son las especialidades a las que pertenecen las plazas convocadas.

De nuevo en un inicio de curso la Consejería de Educación se ve obligada a realizar llamamientos urgentes para cubrir las vacantes docentes. Una posibilidad, como se recoge en las instrucciones que regulan esta cobertura extraordinaria, «debido a la urgencia que requiere la cobertura de determinadas plazas vacantes en los centros públicos docentes no universitarios de Extremadura». Para ello, «se ha acordado que, de manera puntual y atendiendo a las singularidades del centro educativo, las vacantes ofertadas en al menos un llamamiento que no hayan sido adjudicadas serán susceptibles de ser cubiertas con carácter extraordinario mediante llamamientos urgentes».

Es el mecanismo que queda para cubrir una vacante docente cuando las listas ordinarias, supletorias y extraordinarias de cualquier especialidad están agotadas. Pero los requisitos para participar son mínimos. Si las listas ordinarias y supletorias se conforman con aspirantes que han participado en un proceso selectivo, las extraordinarias están desligadas de las oposiciones pero se elaboran a partir de una convocatoria en la que se valoran los méritos, a diferencia de los llamamientos urgentes. El único requisito para participar en estos es tener la titulación y el máster obligatorio de formación del profesorado para optar a plazas concretas.

Las listas

Los llamamientos urgentes fueron una tónica habitual durante el curso pasado y en el actual, de nuevo, comienzan al poco de iniciarse las clases. Con el fin de limitar su uso, Educación convocó el pasado febrero listas extraordinarias en 27 especialidades en las que estaban agotadas. El objetivo era que se pudiera tirar de ellas a partir del 1 de septiembre, precisamente para evitar los llamamientos urgentes, pero a día de hoy, denuncian las centrales sindicales, siguen sin estar operativas.

Las oposiciones de Secundaria y Formación Profesional celebradas este verano tampoco han mejorado mucho la situación, porque las listas ordinarias y supletorias que han posibilitado no están evitando los llamamientos urgentes. Cabe recordar, además, que solo uno de cada cuatro aspirantes, algo más del 25% de los 2.454 que se presentaron el pasado 21 de junio al primer examen de los 3.944 admitidos a las oposiciones docentes de Extremadura, logró superar la fase de oposición. Del total de presentados, fueron 912 los que aprobaron la primera parte de esta fase y, de ellos, son 634 los que consiguieron superar también la segunda y última parte.

De hecho, en cuatro de las 16 especialidades convocadas no ha sido posible cubrir la totalidad de plazas convocadas, porque el número de aprobados ha sido inferior al de las plazas en juego. Es el caso de: Sistemas Electrónicos y Automáticos, con cinco aprobados para 10 plazas; Instalaciones Electrotécnicas, especialidad en la que se habían convocado 11 plazas y solo ocho aspirantes superaron la fase de oposición; Cocina y Pastelería, con tres aprobados para siete plazas; y Mantenimiento de Vehículos, con ocho aprobados para 10 plazas.