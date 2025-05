El edificio sin vida del millón de euros en la Campiña Sur

F. C.

Un millón de euros esperan utilidad junto a la orilla del embalse de Arroyo Conejo. Allí, en el entorno de Llerena está construido desde 2011 el centro de interpretación de la naturaleza concebido para recibir a decenas de visitantes y disfrutar de la flora y fauna de la comarca de la Campiña Sur. Pero la visión ahora que encuentra cualquier senderista o turista que se de una vuelta para disfrutar de una presa ahora a rebosar es nada sugerente. El polvo, la maleza y el abandono aparecen en una instalación que lleva cerrada más de una década y en la que la mancomunidad de aguas y servicio de la comarca de Llerena ha tenido que invertir fondos para su mantenimiento.

«Había humedades, goteras. Se ha destinado últimamente un dinero –dice no recordar la cantidad– para mantenimiento por el mal uso que tuvo durante el tiempo en el que una empresa de turismo rural se hizo cargo del centro», explica a HOY Ana Torres, alcaldesa de Llera y presidenta de la mancomunidad.

El centro de interpretación 'Embalse de Arroyo Conejo y Campiña Sur' se vende en la propia web de la mancomunidad del sureste extremeño como un «gran espacio expositivo para la recreación del ecosistema propio en el que nos encontramos, contando además con una zona compartimentada destinada a la formación ambiental a través de talleres y una sala de audiovisuales. Junto a este centro se ha creado un mirador de avistamiento de aves».

En estos momentos el único uso que tiene es que el servicio de guardería rural de la mancomunidad usa una de sus dependencias como sede.

La obra la hizo la empresa Tragsa en el marco del convenio de colaboración suscrito con la Diputación de Badajoz para la ejecución de actuaciones incluidas en el Plan de Restauración Hidrológico-Forestal y Protección de Cauces, informa la Confederación del Guadiana a HOY.

Una vez finalizada se cedió a la Diputación y esta a la mancomunidad de la comarca de Llerena. La inversión realizada fue de 936.857,07 euros, señala la CHG a este diario.

Se decidió ubicar el centro de interpretación de la naturaleza de la Campiña Sur cerca de la pared de la presa y ocupa una superficie de 529,53 metros cuadrados. Para su construcción se requirió acometidas de redes de agua potable y eléctrica y un sistema de depuración de aguas residuales. Se adecuó su acceso y se habilitó una zona de aparcamiento para vehículos que ocupa 200 metros cuadrados.

Se plantaron árboles en 1.200 metros cuadrados y se construyó una «senda interpretativa de la vegetación», de 120 metros, desde el centro de interpretación hasta la carretera de acceso con especies autóctonas y un observatorio de aves (de 10,25 por 24 metros) aprovechando un muro de hormigón existente.

Se inauguró el 22 de febrero de 2011. Pero apenas estuvo abierto. Primero se mantuvo gracias a personal contratado gracias a planes de empleo que pudo gestionar la mancomunidad pero la gran crisis económica trajo recorte de fondos y se decidió priorizar el gasto a otras partidas. Posteriormente se adjudicó la gestión a una empresa privada, de turismo rural, pero tampoco aquello funcionó y al poco tiempo se cerró el centro de interpretación.

Así lleva más de una década aunque puntualmente se ha usado la instalación para alguna actividad lúdica desde entonces.

Atractivo sin explotar

«Soy de Llerena pero vivo en Madrid. En Semana Santa me acerqué para ver el embalse porque está como nunca y de paso a ver el centro de la naturaleza pero me he llevado una gran decepción. Se ven desde el exterior esculturas de aves que parecen reales y una gran sala pero también hay mucha hierba y polvo», expresa Fernando Carrascal, un visitante.

«No entiendo cómo no está reabierto después de tanto tiempo. Es precioso lo que hay ahí y lo que se ha hecho y se ha gastado. Se le debe dar uso. Es un recurso sin explotar», remarca.

El embalse Arroyo Conejo, con capacidad para 9,5 hectómetros cúbicos, está ahora a rebosar. Está entre los términos de Berlanga e Higuera de Llerena pero más cerca del casco urbano de Llerena. A pesar de ser una presa pequeña, su llenado no se contemplaba desde 2005.

De él bebían habitualmente unos 27.000 vecinos de la Campiña Sur hasta que la sequía enquistada lo inutilizó como punto de abastecimiento de la población. Ahora, Arroyo Conejo acumula reservas de agua para 19,5 meses.

La presidenta de la mancomunidad dice que hay intención de poder reabrir el centro de interpretación y más ahora con el atractivo de un embalse lleno. Pero no concreta fechas. «Estamos buscando recursos para ello», culmina Torres sin concretar más.

