Ecologistas en Acción espera que Europa frene posibles «desmanes» de Vox en Extremadura

J. López-Lago Domingo, 2 de julio 2023, 07:39 | Actualizado 10:52h.

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural es la que ha concedido Guardiola a Vox y en colectivos como Ecologistas en Acción recordaban este sábado que «no va haber carta de libertad absoluta».

Según explicó a este diario Ángel García Calle, su portavoz en ... Extremadura, «esperamos tener mucho trabajo en las asociaciones conservacionistas porque imagino que las cosas van a cambiar y no para bien. No ya por defender la tauromaquia, algo que ya existía en Extremadura, pero en materia de caza habrá cambios. Lo que pasaba en Monfragüe con batidas que antes eran cada dos años, igual ahora son cada seis meses, pero habrá que ir viendo cómo se desarrolla esta legislatura. No hay carta de libertad absoluta en medio ambiente porque por fortuna estamos vinculados a la normativa comunitaria. Extremadura no es un reino de taifas aparte y suponemos que Europa pondrá freno a alguna iniciativa de Vox. El PP gobernó hace unos años y no se vio gran diferencia con el PSOE en materia de medio ambiente. Suponemos que será Vox el que ponga el tono discordante. Ellos ya venían diciendo que quieren proteger el medio rural, pero nosotros lo llamamos desmanes medio ambientales, como propiciar que Almaraz siga funcionando, o la especulación minera. Si antes ya éramos un filón para esas industrias mineras internacionales a partir de ahora va a haber barra libre. Y eso que con el PSOE había una permisividad total. Ahora tememos que se relajen porque la ley de minas es nacional, pero las autorizaciones se conceden en la comunidad autónoma», señaló García, de Ecologistas en Acción.

Ampliar Marcelino Cardalliaguet (Seo Birdlife) Si está justificado, adelante Por su parte, Marcelino Cardalliaguet, como delegado en Extremadura de Seo Birdlife, indicó este sábado a HOY que es consciente de que PP y Vox quieren modificar la Red Natura (punto 15 del acuerdo). «Hay criterios comunes en toda Europa para corregirla –explicó– y si está justificado, ofrecemos colaboración. No tenemos una posición cerrada, pero hay que cumplir la legislación europea. Somos un país y una comunidad con nuestras leyes y soberanía pero nos debemos a normativa europea que hay que cumplir». Cardalliaguet recalca que su asociación es apolítica. «Y si hay puntos de partida diferentes haremos pedagogía para que lo entienda cualquier opción política».

