Imagen de una rueda de presna tras un Consejo de Ministros. HOY

Dos proyectos de universidades extremeñas deben cumplir el nuevo decreto

Redacción

BADAJOZ.

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Los ocho proyectos de universidades privadas cuyo procedimiento para su reconocimiento no se ha iniciado todavía –dos de ellos en Extremadura– deberán ... cumplir con los nuevos requisitos de creación de centros recogidos en el real decreto que se aprobará hoy en el Consejo de Ministros. En concreto, está pendiente que se inicie el procedimiento para el reconocimiento de ocho proyectos de universidades de Aragón (3), Extremadura (2), Canarias (1), Andalucía (1) y Asturias (1). Tres de estos ocho proyectos son universidades online.

