Dos proyectos de universidades extremeñas deben cumplir el nuevo decreto

Los ocho proyectos de universidades privadas cuyo procedimiento para su reconocimiento no se ha iniciado todavía –dos de ellos en Extremadura– deberán ... cumplir con los nuevos requisitos de creación de centros recogidos en el real decreto que se aprobará hoy en el Consejo de Ministros. En concreto, está pendiente que se inicie el procedimiento para el reconocimiento de ocho proyectos de universidades de Aragón (3), Extremadura (2), Canarias (1), Andalucía (1) y Asturias (1). Tres de estos ocho proyectos son universidades online.

Sin embargo, sí se han regido por los criterios que actualmente continúan en vigor los cuatro proyectos de universidades que pasaron hace tres semanas por la Conferencia General de Política Universitaria. De ellos, tres contaron con un informe desfavorable por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: La Universidad Felipe II y TAI University, en Madrid; y la Universidad de Mallorca. Sí contó con el visto bueno la Universidad Abierta de Extremadura.

El nuevo real decreto establece que a partir de ahora será necesario un informe de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la ANECA o las agencias autonómicas equivalentes, además del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria que se exige actualmente.

En España en estos momentos hay once agencias de calidad, que son independientes y autónomas: La ANECA y diez agencias en las comunidades autónomas. Todas ellas forman parte de la Asociación Europea de Agencias de Calidad.

Con la nueva norma, si la evaluación de la agencia de calidad es favorable, la tramitación del proyecto de nueva universidad continuará en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que emitirá un informe preceptivo pero no vinculante, realizado por sus técnicos, que se centrará en la solvencia económica del proyecto y en la experiencia educativa del equipo de dirección.

Se exigirá que las universidades cuenten con una masa crítica de 4.500 estudiantes y se refuerzan las garantías de solvencia económica, ya que se deberá demostrar la disponibilidad de recursos para sustentar el proyecto.