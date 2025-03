Dos comunicados de Vox sobre el incendio de Valencia de Alcántara levantan críticas de PSOE y Podemos

Dos días. Es lo que ha tardado Vox en rectificar la forma en que había empezado a facilitar información sobre los incendios en Extremadura. El ... martes, a las 20.51 horas, y este miércoles, a las 10.25, había enviado balances del fuego en Valencia de Alcántara en unos comunicados bajo el membrete de Vox y, a continuación, se cita a la Consejería de Gestión Forestal y del Mundo Rural.

En ningún sitio aparecen referencias a la Junta de Extremadura en esos comunicados que el partido ha distribuido por los canales de whatsapp que tiene con los medios de comunicación para difundir sus comunicados, como hizo ayer mismo con la dimisión de Iván Espinosa de los Monteros y la despedida que le brindó Santiago Abascal.

De esta manera, el partido usurpa la gestión e información de las tareas institucionales que presta en el gobierno de la Junta de Extremadura.

Este miércoles, a las 15.37 horas, por la misma lista de difusión de whatsapp, ha enviado un mensaje en el que achaca a un «problema de coordinación» haber enviado «las notas de prensa por los cauces no adecuados». «Como costumbre se enviarán por la Dirección General de Comunicación de la Junta de Extremadura» (sic).

Desde el partido desvinculan estas notas de prensa de un intento de 'ir por libre'. Lo achacan a que aún no están nombrados los equipos de prensa de la consejería.

Esta rectificación se ha producido horas después de que PSOE y Podemos, y sus diputados, criticaran a través de las redes sociales esta forma de proceder. Así, la diputada Irene de Miguel, de Podemos, publicó un mensaje en el que afirmaba: «La nueva consejera no solo no comprende que tiene que hablar como gobierno y no como partido político cuando comunica algo, sino que además lo hacen con un comunicado mal escrito y mal presentado. ¡Qué pésima imagen dan de nuestra tierra! ¿Esta gente luego habla de meritocracia?».

La nueva consejera no solo no comprende que tiene que hablar como gobierno y no como partido político cuando comunica algo, sino que además lo hace con un comunicado mal escrito y mal presentado. !Qué pésima imagen dan de nuestra tierra!¿Esta gente luego habla de meritocracia? pic.twitter.com/pD2f4mTVJy — Irene de Miguel (@Irenirima) August 9, 2023

O el PSOE de Badajoz, que este miércoles ha escrito: «La España que madruga... trabaja muy poco. Tres párrafos y a correr. Y encima no sabéis donde estáis. María Guardiola tú tranquila, a lo tuyo. A trampear».

La España que madruga… trabaja muy poco. Tres párrafos y a correr. Y encima no sabéis dónde estáis. @MGuardiolaPP tú tranquila, a lo tuyo. A trampear #Extremadura #Badajoz pic.twitter.com/1U2UFUNmpW — PSOE Badajoz /❤️ (@psoebadajoz) August 9, 2023

Pero no solo han sido políticos los que han censurado las formas de la nueva Consejería, bajo el mando de Camino Limia. El presidente de Aeefor, Francisco Castañares, ha publicado otro mensaje. «La información oficial de algo tan delicado como un incendio forestal es una información institucional, que debe estar alejada de veleidades partidarias. Debe darla la Consejera de Gestión Forestal, el Director General, el Jefe del Servicio del Plan INFOEX, el 112, Proteccion Civil o Emergencias, y debe ser creíble, objetiva y lo más alejada posible de la discusión política. Por supuesto que los partidos políticos pueden valorar dicha información, criticarla, ensalzarla, defenderla o ignorarla, pero no deben sustituir, ni pueden suplantar a las instituciones encargadas de tan alta responsabilidad. Comprendo que pueden ser errores de principiantes, pero harían bien en no volverlos a cometer».

La información oficial de algo tan delicado como un incendio forestal es una información institucional, que debe estar alejada de veleidades partidarias. Debe darla la Consejera de Gestión Forestal, el Director General, el Jefe del Servicio del Plan INFOEX, el 112, Proteccion… pic.twitter.com/kPtnzMlgMQ — PacoCastañares (@PacoCastanares) August 9, 2023

No obstante, ayer martes, y 40 minutos después de que Vox enviara el primer mensaje, la Junta de Extremadura remitió un comunicado con la información del incendio. También actualizaron la información del incendio a las 9 de este miércoles, una hora y media antes que la nota de Vox. En los dos casos, la redacción es distinta.

En Castilla y León, donde acordaron formar gobierno en 2022, PP y Vox protagonizaron una 'guerra' por la información en la que los consejeros de Vox se saltaban a la dirección de comunicación de la Junta.

El DOE publicó el 2 de agosto el nombramiento de Juan Manuel Merchán Pagador como director general de Comunicación y Relaciones Informativas de la Presidencia de la Junta de Extremadura. De esta manera, la presidenta extremeña, María Guardiola, confía en la persona que le ha atendido en las tareas con los medios de comunicación durante los meses anteriores a ser elegida.

Lo habitual es que, además del director general encargado de marcar la línea de todo el Gobierno, cada consejero nombre a un periodista. Poco a poco se van conociendo nombres. Pero, de momento no ha trascendido el nombramiento de nadie para la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.