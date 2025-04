Secretario del Ayuntamiento de Don Benito: «Cada voto se cantó y se mostró al público; el recuento fue escrupuloso»

El recuento fue normal, pero falló la informática. Es el resumen de la noche electoral que vivió en primera persona Ángel Luis Martín Peyró, ... secretario del Ayuntamiento de Don Benito y uno de los cuatro encargados el recuento del voto anticipado, el que más se hizo de rogar para conocer la decisión final sobre la unión de Don Benito y Villanueva de la Serena.

«Todo perfecto salvo el tema de la comunicación informática de los datos, por lo visto la plataforma no funcionó bien», comienza su explicación en una mañana en la que todos quieren saber qué ocurrió en ese recuento tardío.

¿Se contaron varias veces las papeletas? «No, se contó una única vez porque cuadró exactamente a la primera. Los votos de sí, no, en blanco y nulo estaban clarísimos», responde desmintiendo posibles discrepancias con los votos que fueron declarados nulos, diez en concreto en esa mesa. «La mayoría fueron porque el sobre estaba vacío o se había marcado el sí y el no», explica.

Sin embargo, el primer retraso se produjo al inicio para dar algunas nociones al público presente en el Ayuntamiento para presenciar ese recuento que se hizo en público. «Vino todo el público que quiso y se les explicó de forma pormenorizada lo que era un voto afirmativo, uno negativo, nulo o en blanco. También se dio detalle de todas las personas que estábamos interviniendo», indica en referencia a los representantes de la Delegación del Gobierno en Extremadura, de Diputación y de la Junta, aunque en el recuento solo participaron los cuatro empleados públicos que se encargaron de recoger en esos 10 días el voto anticipado en Don Benito.

«Tardamos mucho más de lo que se podía haber tardado. Estaba claro que por el número de votos iba a ser decisivo y por ello, en lugar de estar pendientes de dar los resultados cuanto antes, lo que hemos pecado es de ser absolutamente escrupulosos», prosigue el secretario sin rehuir ninguna cuestión. «No se miró el acabar cuanto antes, sino hacerlo absolutamente escrupuloso: cada voto se ha cantado y se ha enseñado a todos los que estaban allí. Después se especificó el motivo de cada voto nulo y, lógicamente, así se tarda más».

Terminadas las explicaciones y recuento, llegó el momento que levantó mayores inquietudes. Los cuatro se trasladaron a un despacho para introducir esos datos obtenidos siendo responsable de ello un informático municipal. «Se habla de una habitación y para nada, nos desplazamos a un despacho del Ayuntamiento donde una persona que es informática municipal tenía un ordenador con el cuadro definitivo donde apuntaba todos los datos. En esa hora estuvimos viendo si el resto de mesas ya tenían computados todos los votos y para comunicarle el recuento del voto anticipado», afirma con rotundidad.

¿Pero qué ocurrió en esa hora en el interior del despacho? «Comprobamos si estaban las 35 mesas absolutamente cuadradas, que todos los votos coincidían con el total y, a continuación, los votos anticipados que se añadieron. Por último, había que sacar el censo, los porcentajes de nulos, blanco, síes y noes… Había un trabajo que hacer y para eso había que ir al despacho del informático», contesta Martín Peyró.

Sin embargo, en Villanueva de la Serena el proceso fue mucho más ágil. «Desconozco cómo se llevó a cabo en Villanueva», reconoce al tiempo que concluye que esta conversación no tendría lugar de haber sido el porcentaje menos ajustado, a favor del sí o del no: «Solo por eso aquí está llamando la atención el tema informático, si el resultado hubiese sido de, por ejemplo, un 75% hoy no se hablaría de este retraso».

Por último, desmiente rotundamente que se recontara varias veces para superar ese 66 por ciento. «Eso no tiene calificativo», asegura antes de insistir en que lo poco que ha dormido esta noche es «porque lo que me duele del día de ayer es lo mal que lo están pasando los informáticos municipales».