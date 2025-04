Fusión Don Benito-Villanueva: Cuatro sabios para un nombre de ciudad

J. López-Lago Lunes, 21 de febrero 2022 | Actualizado 22/02/2022 13:05h. Comenta Compartir

Antonio Barrantes es cronista oficial de Villanueva de la Serena y ya siente la presión, pero lo lleva bien. Esta mañana salió a la calle ... durante media hora y sentía que no avanzaba. «Me paraba todo el mundo y me preguntaba desde las terrazas cómo se va a llamar la nueva ciudad, y yo es que no lo sé». Una de las noticias más esperadas en este proceso de fusión es el nombre de la localidad resultante entre Don Benito y Villanueva de la Serena, del que solo se sabe que no llevará la combinación de estos dos topónimos.

La presión mediática y ciudadana cada vez es mayor y en cada comparecencia de los alcaldes surge esta pregunta, desde ayer si cabe con más insistencia pues ya es una tarea firme desde que el domingo salió el 'sí' a la fusión. Una de las personas que formaría parte del grupo de expertos que decidiera ese nombre, el exrector de la Universidad de Extremadura César Chaparro ha dicho a HOY que lo más conveniente es que se dé a conocer cuanto antes cómo se desarrollará este proceso. «El 'modus operandi' lo desconozco», declaró. Y añade que cree más apropiado que no recaiga todo el peso de tal responsabilidad sobre este comité en exclusiva. «La verdad es que no sé cómo lo quieren hacer, quizás lo mejor sea aportar o recibir propuestas y que los dos ayuntamientos voten la que prefieran, ya que los concejales de las corporaciones municipales son los representantes de los vecinos», indicó Chaparro a HOY. Además, el exrector ve demasiado complejo organizar otra consulta entre los vecinos para decidir el nombre de la nueva ciudad de Vegas Altas. En los días previos a la consulta popular que tuvo lugar este domingo los dos alcaldes, José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo, explicaron que de salir el 'sí', como ha sucedido, ese nombre se sabría en mes y medio aproximadamente. En cambio, en la mañana de este lunes, en una entrevista en TVE Gallardo afirmó que será dentro de una semana cuando se dé a conocer el nuevo nombre de la localidad y explicó que lo decidirá un comité de expertos y que ambos regidores quedarán al margen. Los cuatro expertos Hasta ahora, se conoce la composición, no se sabe si inicial o definitiva, del comité de expertos, tal y como han explicado en entrevistas recientes los primeros ediles. Serían cuatro personas: los dos cronistas oficiales de cada localidad (Diego Soto por Don Benito y Antonio Barrantes por Villanueva), el exrector de la UEx y catedrático emérito César Chaparro, procedente de Don Benito; y el miembro de la Academia de la Lengua Manuel Casado, que reside en Navarra pero también es originario de Don Benito. Sin embargo, este comité no es definitivo aún. Diego Soto, cronista de Don Benito, señaló ayer que él no ha recibido ninguna invitación oficial ni verbal para formar parte de este comité, al igual que el académico Manuel Casado. «No dispongo de nombramiento oficial como miembro de ese comité de expertos, por lo que siento no poder declarar nada al respecto», explicó a este diario. Por su parte, César Chaparro solo ha recibido esta encomienda de manera oficiosa hace tiempo y entiende que hasta que no saliera el 'sí' los alcaldes no dieran pasos en este sentido. De hecho, desconoce cuántas personas formarían parte de ese comité de expertos. Antonio Barrantes, cronista de Villanueva, tampoco ha sido convocado a esta misión ni de manera oficial ni siquiera verbal, aunque ha visto a su alcalde en televisión citar su nombre como una de las personas elegidas para buscarle nombre a la nueva ciudad, la tercera más grande de Extremadura. Le hace ilusión, confiesa. «Yo ya tengo una edad como para no rehuir ninguna responsabilidad, es un orgullo y lo que queremos es acertar. Aportaremos lo que podamos y lo que sabemos», ha dicho esta tarde Barrantes, que al igual que Chaparro opina que lo más sensato es que el comité proponga «una lista con nombres, supongo que pocos, y luego elevarla a las corporaciones municipales para que ellos decidan», sugiere el cronista villanovense. Noticia Relacionada Encuesta | ¿Qué nombre le pondrías a la nueva ciudad?

