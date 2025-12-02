El DOE publica las ayudas de 150.000 euros para impulsar la digitalización

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó ayer un decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a impulsar la digitalización de las grandes empresas en la región.

Se trata de un paquete para impulsar la transformación digital de las grandes compañías fomentando la incorporación de tecnologías emergentes como el Internet de las cosas, inteligencia artificial, realidad aumentada y virtual, fabricación digital, robótica industrial y colaborativa, gemelo digital, blockchain y 5G entre otras.

Las que participen deben ser sociedades con personalidad jurídica propia, no formar parte del sector público y emplear a 250 trabajadores o más.

El importe de la subvención consiste en un porcentaje del 80% de la inversión subvencionable, con un máximo de 150.000 euros por empresa.