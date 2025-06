El doctor extremeño Francisco Bueno recibe el premio nacional 'One Health'

El concepto 'One Health', que se traduce del inglés como 'una única salud', apuesta por agrupar los conocimientos de la medicina, veterinaria, farmacia, biología y ... ciencias ambientales, con el objetivo de integrar esfuerzos frente a desafíos sanitarios globales como las zoonosis emergentes, la resistencia a los antimicrobianos o el deterioro ambiental.

El médico extremeño Francisco Bueno Llarena recibió anoche el premio 'One Health' España durante una gala que se celebró en el Palacete de los Duques de Pastrana en Madrid durante una gala, la IV edición de los premios Animal's Health, que distinguió el trabajo de profesionales que contribuyen al bienestar animal, la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la salud humana. El Premio 'One Health' de España, representa el espíritu integrador y fue a parar a Francisco Bueno Llarena, médico especialista en Medicina Interna y presidente de la Asociación 'One and Planetary Health Extremadura'.

Según la organización, el premio se justifica porque «es un médico especialista en Medicina Interna con más de 40 años de trayectoria, en los que siempre ha apostado por la colaboración interdisciplinar para hacer frente a desafíos sanitarios. Por ello, su nombre está hoy estrechamente ligado a la promoción del One Health en el ámbito clínico, académico y territorial».

El doctor Bueno ha conocido de primera mano la importancia de la salud animal gracias a su padre, veterinario de profesión, que siempre le recordó que las enfermedades animales no son tan diferentes a las de los humanos. Gracias a este bagaje, ha trabajado con el Servicio Extremeño de Salud para mejorar la colaboración multidisciplinar. Ha participado en jornadas clínicas con el Colegio de Veterinarios, ha desempeñado un papel clave en la divulgación científica del modelo One Health y en enero de 2025 lideró la creación y presentación pública de la Asociación 'One and Planetary Health Extremadura', destaca la organización, que el año pasado le concedió este mismo galardón a una extremeña, la científica Guadalupe Sabio.

Este jueves el doctor Bueno en su discurso dio las gracias al Servicio de Medicina Interna del Complejo hospitalario Universitario de Badajoz, a la Universidad de Extremadura «por su apuesta firme», y a su familia, pero sobre todo a su padre «un adelantado a su tiempo al que oí por primera vez el concepto de zoonosis y algo más impactante: que la medicina quedaría estancada si no contaba con la medicina animal y demás ciencias de la salud».