Los docentes de 55 años podrán reducir sus horas de clase sin perder sueldo en Extremadura

Los docentes que tengan cumplidos los 55 años de edad a 1 de septiembre podrán solicitar una reducción de dos horas de docencia directa sin ... pérdida de retribuciones.

Es una de las principales novedades que la Consejería de Educación ha introducido en la nueva orden que ha elaborado para regular el régimen de permisos del personal docente de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la región. Una orden que mejora la que está en vigor y que ha contado por eso con el visto bueno de todas las centrales sindicales presentes en la mesa sectorial.

Para poder acogerse a la reducción de jornada, ya no será necesario cumplir los 56 antes del 31 de diciembre el año en curso ni su concesión estará en función de las necesidades del servicio. Ahora bastará con que tengan cumplidos los 55 a 1 de septiembre y carecer de compatibilidad para cualquier otra actividad. La reducción se aplicará sobre el horario lectivo a grupos, es decir, los docentes podrán reducir en dos los periodos que imparten clase directa a los alumnos, pero estas horas seguirán siendo de permanencia obligada en centros. De hecho, según se recoge en el borrador consensuado, «el equipo directivo asignará a tal profesorado tareas que redunden en la mejora del servicio educativo y en el desarrollo del proyecto educativo del centro». También se indica que el procedimiento se iniciará a instancia de la persona interesada y se tramitará antes del inicio del siguiente curso escolar o en la primera semana de septiembre para los docentes que se incorporan por primera vez a un centro.

Pero esta mejora no es la única que se establecerá en la nueva orden, «que sustituye a la de 2022 e incorpora un articulado con medidas que suponen una notable mejora en las condiciones laborales de los docentes y que muestran el compromiso de la administración por facilitar en todo lo posible la conciliación de la vida personal y familiar del profesorado extremeño», resume la Consejería de Educación.

Otras mejoras

La orden contempla un nuevo permiso parental para el cuidado de un menor de edad en régimen de acogimiento por tiempo superior a un año, hasta el momento en que el menor cumpla ocho años, y la ampliación del permiso por nacimiento para las familias monoparentales, que pasa de 16 a 26 semanas.

Otra novedad es el permiso de un día por matrimonio contraído por familiares de hasta el segundo grado de consanguinidad, que sería de dos días si se realizase a más de 200 kilómetros del lugar de residencia del personal funcionario, y el permiso también de dos días en caso de fallecimiento de familiares de tercer grado cuando sea una localidad distinta a la de residencia del beneficiario. Por accidente o enfermedad grave y por hospitalización de familiares hasta el segundo grado, se tendrá derecho a un permiso de cinco días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y seis días hábiles cuando sea en localidad distinta.

Por otro lado, el personal funcionario podrá justificar el retraso a su puesto de trabajo por circunstancias sobrevenidas, motivadas por condiciones meteorológicas adversas, obras, retenciones, cortes de carretera, movilizaciones o cualquier otra circunstancia de fuerza mayor que impidan al docente llegar puntualmente a su puesto de trabajo. Y, para su justificación, será necesario un justificante o bien una declaración responsable.

En cuanto al permiso para asuntos particulares, los docentes podrán disponer de hasta cinco días por curso escolar como máximo para asuntos personales sin justificación, «atendiendo siempre a las necesidades del servicio, de los cuales cuatro son retribuidos y uno sin retribuir». A partir del tercer sexenio se sumará un día de asuntos particulares retribuido y partir de cumplir los 23 años de servicio un día más.

Las valoraciones

La solicitud debe efectuarse con una antelación mínima, con carácter general, de quince días naturales respecto a la fecha prevista para su disfrute, salvo circunstancias sobrevenidas.

«Consideramos que la nueva orden recoge una mejora considerable, un avance sustancial en reconocimiento a la labor de los docentes y estamos satisfechos, aunque lógicamente hay que seguir mejorando», valora Mercedes Barrado, de CSIF.

En el mismo sentido, Alfredo Aranda, de PIDE, indica que «las mejoras conseguidas son un importante paso adelante, pero seguiremos trabajando para incluir en próximas negociaciones otras cuestiones de permisos y licencias necesarias para el personal docente de Extremadura».

«Desde ANPE valoramos positivamente las mejoras y actualización de la orden de licencias y permisos, aunque aún no hayamos llegado al régimen que disfrutan el resto de funcionarios y empleados públicos de Extremadura. Hay que tener en cuenta que el desconocimiento de la norma, que siempre nos ha estigmatizado, pudiera hacer pensar que los docentes disfrutamos de más vacaciones que el resto, pero no es así, tanto Navidades, como Semana Santa o el periodo estival, es ausencia de servicio por vacaciones del alumnado, no del profesorado. De hecho hay más de mil docentes a fecha de hoy en servicio activo por estar de tribunales de oposición», concluye Antonio Vera.