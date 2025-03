La caza es una actividad esencial en un territorio rural como Extremadura, y a la vez una práctica que a menudo genera controversia. Por eso ... conviene abordarla no siempre desde la pasión sino con un enfoque más neutro, a ser posible científico.

Es lo que ha hecho la Universidad de Extremadura (UEx), que en 2020 eligió a un doctor en Biología –Sebastián Hidalgo de Trucios –y un doctor en Geografía –Juan Ignacio Rengifo– para coordinar la obra 'Caza Responsable en el horizonte del siglo XXI'. El segundo sí es cazador, el primero no, y entre ambos han coordinado un libro prologado por Juan Delibes que ahora es gratuito y accesible en Internet en formato digital.

No es la primera vez que el Servicio de Publicaciones de la UEx aborda la caza, la cual también da de sí desde el punto de vista del Derecho, recuerdan ambos. En la presentación de 'Caza responsable en el horizonte del siglo XXI' el pasado viernes en la Feria de la Caza y la Pesca, en Badajoz, se insistió en que trata de acercar dos mundos, el del cazador–gestor al científico.

–¿A qué lectores les gustaría que llegara este libro?

–Sebastián: Creo que la cuestión es de interés general, no solo para el mundo cinegético. A este público le puede servir como asesoramiento, pero el libro está escrito por varios autores, unos del sector cinegético con cargos en federaciones como la española o la andaluza, y otros capítulos los escriben especialistas de varios campos, así que es multidisciplinar. Además está escrito en términos muy accesibles y cualquiera que tenga interés por conocer y comprender le va a interesar porque hay mucha gente en la sociedad actual que está en contra de la caza. Esa gente también puede leerlo y ver la labor de la caza en temas de medio ambiente.

–Juan Ignacio: El público principal puede ser del sector de la caza, tanto cazadores como gestores porque el propio título, lo indica cuando dice 'Caza responsable', que es más integrador

– ¿Es una manera de intentar atenuar esa controversia que habla de la caza como una actividad cruel?

– Sebastián: El libro no entra en esa polémica, salvo alguna apreciación de algún autor. La parte científica va dirigida cazadores y gestores para que desempeñen su trabajo. Y lo que pretendemos además es reivindicar la tarea que realizan en cuanto a conservación de la naturaleza. Los únicos gestores que existen del medio ambiente, además de los agricultores, son los cazadores porque ellos hacen cosas que repercuten en la fauna. Lo que queremos es que esas tareas se hagan bien para que la actividad sea sostenible y redunde en beneficio de la biodiversidad.

– Juan Ignacio: En definitiva, es crear una herramienta de conocimiento para que la caza sea más sostenible y responsable desde la individualidad de la persona cuando sale al campo.

– Hablan ustedes de caza responsable, entiendo que porque existe también una caza irresponsable, ¿cuál predomina?

–Sebastián: El título no va por ahí. Lo que decimos es que la caza es responsable si cuentan con un asesoramiento científico mejor.

–Juan Ignacio: Se trata de avanzar en esa línea porque la caza ya es una actividad muy regulada, pero conviene hacerla más responsable porque hay presión desde muchos ámbitos del medio natural.

–Sebastián: En Extremadura desde la propia federación de caza y los cazadores intentan ser lo más responsables posible y se hacen iniciativas, por ejemplo en esta feria (Feciex). Que haya gente mala es como todo en la vida, siempre hay alguno al margen de la ley. Pero hay cazadores que quieren hacer las cosas bien y no saben, de ahí el conocimiento que le puede aportar la universidad y libros como este.

–El libro incluye el capítulo 'El cazador formado, una necesidad en el contexto contemporáneo', ¿qué tipo de formación echa de menos entre los cazadores actuales?

–Juan Ignacio: Quien ha escrito ese capítulo es un doctor en Veterinaria, jefe de servicio de Agricultura y Ganadería de la Diputación de Zamora (C. Díez Valle). Tiene experiencia y trata de mejorar el conocimiento del cazador en las especies que son o no de consumo. Los veterinarios tratan de formar a los cazadores para que en una primera visión de la presa sepan si es consumible o no. Esto es necesario por las enfermedades que pueden transmitir.

–Sebastián: En el prólogo Juan Delibes reconoce que es importante el acercamiento de la ciencia y el mundo cinegético porque de ambos mundos surgen cosas interesantes para gestionar mejor no solo la caza sino otras especies que no son cinegéticas.

–Juan Ignacio: En cualquier caso la Federación Extremeña de Caza ha firmado convenios con la Consejería (de Mundo Rural) para detectar esas carencias formativas y solucionarlas.

– ¿Qué efectos tiene el discurso animalista en la actividad cinegética, cree que cala algo entre los cazadores?

–Sebastián: honestamente creo que ese discurso animalista a veces parte del desconocimiento. Lo que denota es que hay alejamiento del mundo urbanita y el mundo rural. En el mundo rural se conoce muy bien el mundo de la caza y sus beneficios, sin embargo el sector animalista tiene unos enfoques que no contemplan determinadas realidades. Desde el sector cinegético a veces están asombrados de las cosas que se dicen desde el sector animalista.

– Juan Ignacio: yo veo que desde el sector animalista lo que se quiere es erradicar la caza, no hay un punto intermedio. Si te mueves en ese ámbito causas rechazo porque hay gente que la quiere practicar de una forma limitada. Hay animalistas y naturalistas que abogan por una caza o más restrictiva o que no se haga en determinados sitios, no erradicarla.