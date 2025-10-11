HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Jimena González en una embarcación de la flotilla Thousand Madleens to Gaza. M. M.

La diputada extremeña de Más Madrid Jimena González, embarcada en la flotilla, llega al aeropuerto de Barajas

Jimena González ha sido recibida en el aeropuerto por la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, junto a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y el portavoz en funciones en el Ayuntamiento de la capital, Eduardo Rubiño

R. H.

Sábado, 11 de octubre 2025, 14:55

Comenta

La diputada de Más Madrid Jimena González, nacida en Cáceres en 1987 y embarcada en la segunda flotilla que trataba de abrir un corredor ... humanitario marítimo en la Franja de Gaza, ha aterrizado este sábado en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

