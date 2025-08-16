HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El incendio de Casar de Cáceres quema viviendas en la finca Viñas de la Mata

La Diputación de Cáceres lleva agua potable a Cabezabellosa y Villar de Plasencia

El incendio de Jarilla, que obligó a la evacuación de tres poblaciones, ha afectado al suministro

M. F.

Sábado, 16 de agosto 2025, 17:22

Más de 700 personas volvieron ayer a sus casas después de la evacuación de los municipios de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa por el incendio en la comarca de Trasierra, pero el fuego ha afectado al suministro de agua potable de estos dos últimos pueblos.

Por ello, la Diputación de Cáceres ha puesto a disposición de los vecinos cisternas de agua potable para el consumo, a través del Consocrio MásMedio de la institución provincial.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

Los ayuntamientos han sido los encargados de informar sobre la ubicación de los recursos, por ejemplo, en la localidad de Villar de Plasencia se encuentra en la zona de la Fuente. El Consistorio ha informado que estará durante dos días de momento, pero también que si hace falta se traerá más.

A este respecto, la Diputación ha añadido que prolongará el servicio durante todo el tiempo que sea necesario, según ha informado en nota.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Badajoz sufre nuevos incendios intencionados en la carretera de Cáceres y Las Crispitas
  2. 2 El incendio de Jarilla avanza hacia Plasencia y el Ambroz y obliga a confinar Segura de Toro
  3. 3 Los incendios en Casar de Cáceres y Aliseda obligan a desalojar dos urbanizaciones
  4. 4 Extremadura pide ayuda para combatir los incendios ante la situación de «extrema gravedad»
  5. 5 Cáceres despide a José María Saponi, un alcalde que deja huella
  6. 6 Estas son las carreteras afectadas este viernes por los fuegos en Extremadura
  7. 7 Carreteras cortadas este sábado por los incendios en Extremadura
  8. 8 El incendio de Casar de Cáceres quema viviendas en la finca Viñas de la Mata
  9. 9 El Casino de Badajoz denuncia ante la Policía Nacional la aparición de heces en su piscina
  10. 10 Muere Mercedes Moreno Morán, Medalla de Extremadura en 2011

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Diputación de Cáceres lleva agua potable a Cabezabellosa y Villar de Plasencia

La Diputación de Cáceres lleva agua potable a Cabezabellosa y Villar de Plasencia