La Diputación de Cáceres lleva agua potable a Cabezabellosa y Villar de Plasencia El incendio de Jarilla, que obligó a la evacuación de tres poblaciones, ha afectado al suministro

M. F. Sábado, 16 de agosto 2025, 17:22 Comenta Compartir

Más de 700 personas volvieron ayer a sus casas después de la evacuación de los municipios de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa por el incendio en la comarca de Trasierra, pero el fuego ha afectado al suministro de agua potable de estos dos últimos pueblos.

Por ello, la Diputación de Cáceres ha puesto a disposición de los vecinos cisternas de agua potable para el consumo, a través del Consocrio MásMedio de la institución provincial.

1 /

Los ayuntamientos han sido los encargados de informar sobre la ubicación de los recursos, por ejemplo, en la localidad de Villar de Plasencia se encuentra en la zona de la Fuente. El Consistorio ha informado que estará durante dos días de momento, pero también que si hace falta se traerá más.

A este respecto, la Diputación ha añadido que prolongará el servicio durante todo el tiempo que sea necesario, según ha informado en nota.