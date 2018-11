Dimite el gerente del área de salud de Don Benito tras serle retirado ocho meses el carné Javier Valadés. :: HOY Javier Valadés, que también presentará su renuncia como edil de Herrera del Duque, dio positivo en mayo en un control de alcoholemia REDACCIÓN Jueves, 15 noviembre 2018, 07:39

Francisco Javier Valadés Rodríguez, gerente del área de Salud de Don Benito-Villanueva, pondrá esta mañana su cargo a disposición del consejero de Sanidad y Políticas Sociales tras conocerse que el pasado mes de mayo dio positivo en un control de alcoholemia de la Guardia Civil. José María Vergeles le aceptará la dimisión según ha podido conocer este diario.

Valadés, que también piensa renunciar a su responsabilidad como concejal del PSOE y portavoz del equipo de gobierno de Herrera del Duque, arrojó una tasa de alcohol de 0,65 miligramos de alcohol por cada litro de aire (mg/l) en un control que tuvo lugar en Don Benito pasadas las diez de la noche. El máximo permitido es 0,25 mg/l. A partir de 0.61 mg/l ya no se considera infracción administrativa sino delito.

Fue el día 4 de mayo, viernes, y según ha confirmado el propio afectado a este diario, se dirigía a casa de sus padres, aunque su domicilio habitual está en Mérida. Ese día había tenido una comida con el equipo directivo del área de salud y ya por la noche decidió no conducir hasta la capital emeritense, pero sí hasta la vivienda familiar. «Fue un asunto menor, en las traseras de Don Benito, a 200 metros de la casa de mis padres», indicaba ayer.

Una semana después se celebró un juicio rápido en Don Benito, en el que fue condenado a una multa económica, hacer un curso de formación, que ya ha cumplido en una autoescuela de Mérida, y ocho meses de retirada de carné. Podrá volver a conducir el 4 de enero.

Valadés no comunicó a sus superiores este suceso, del que tuvieron ayer conocimiento a través de este diario. El gerente del SES, Ceciliano Franco, aseguró «lamentar este episodio, pero hay que dar ejemplo a la ciudadanía y asumir las responsabilidades cuando se trata de un cargo público. Él también lo entiende así y le agradecemos el buen trabajo que estaba desarrollando».

Por su parte, Valadés aseguró a este diario que «ha sido un problema personal que lamento, pero no derivado ni de mi actuación en la concejalía ni en la gerencia, por eso no he puesto antes mi cargo a disposición, pero entiendo que lo personal también influye en la esfera profesional y política».

El gerente del área de salud, de 52 años, tiene plaza de médico en Mérida desde el 2009, aunque ha ejercido como médico de urgencias en el Hospital Siberia-Serena y también del servicio de emergencias 112. Asegura que la retirada del carné de conducir no le ha supuesto limitaciones a su tareas de gestión.

En el Ayuntamiento de Herrera del Duque, donde gobierna el PSOE, además de la portavocía figura como concejal de Agricultura, Ganadería, Urbanismo, Salud y Seguridad Ciudadana. Se incorporó como edil en el 2003 y es militante socialista.

Sus labores de gestión se reducían, en cambio, a la presente legislatura. Se hizo cargo de la gerencia de salud de Don Benito-Villanueva en julio de 2015.