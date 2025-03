«Me dijeron que era una locura, pero este trabajo me llenaba y fui a por él»

J. López-Lago Viernes, 7 de marzo 2025, 07:18 Comenta Compartir

La historia de Leiliana Da Silva, brasileña afincada en Badajoz tiene que ver con la superación personal y el pleno convencimiento de que cada persona puede trabajar donde se proponga. Ella es la única mujer en una plantilla de hombres. Trabaja en SICE una multinacional tecnológica dedicada a la integración de sistemas que en Badajoz se encarga, entre otras tareas, de la gestión y mantenimiento de los semáforos y cámaras de seguridad vial. Esto implica un trabajo muy físico que pasa por revisar arquetas, subirse a grúas o escaleras y estar prácticamente siempre a la intemperie. Un año después de firmar su contrato, se declara encantada.

Leiliana llegó a España en el año 2004 y ha vivido en Málaga, Zaragoza o Teruel. En Badajoz se instaló en 2022 y hoy tiene 43 años. En Brasil no pudo terminar la Secundaria y cuando estuvo en Málaga acabó la ESO acudiendo a clases para adultos con el fin de acceder a más empleos. «He estado de camarera, en una empresa que fabrica piezas de coche, he realizado una formación de pastelería... pero nada me llenaba», cuenta. Hasta a su marido lo trasladaron a Extremadura y vio que demandaban personal para instalaciones fotovoltaicas. «Me despertó mucha curiosidad e hice un cursillo en Cáceres de un mes. Iba y venía a diario, era la única chica y tuve una gran acogida por parte de los profesores. De los quince alumnos iniciales terminamos unos diez».

Ese curso acabó en junio de 2022 y todavía le faltaba realizar un módulo para completar su formación. «Pero mientras salía ese curso en Badajoz salió otro de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, y como estaba relacionado me apunté. Lo vi como una oportunidad y la aproveché dando todo de mí para aprender lo máximo posible».

Aquel curso duró casi un año, de octubre de 2022 a septiembre de 2023 y tuvo lugar en el Centro de Formación de Cerro de San Miguel, en Badajoz, donde consiguió a través del Sexpe el certificado de escuelas profesionales duales, lo que implica que al finalizar la teoría hay que hacer prácticas.

«Hay que tener determinación»

«Éramos dos mujeres y trece hombres y los docentes nos buscaban al final empresas para trabajar de prácticas según la puntuación. Como me gustaba lo que había aprendido trataba de hacerlo lo mejor posible y al final me dieron la oportunidad de hacer prácticas seis meses en SICE, que es una gran empresa multinacional. Desde el principio tenía dudas sobre si me cogerían por ser mujer y recién salida de una formación», recuerda.

Leiliana empezó a hacer prácticas en septiembre de 2023 hasta marzo de 2024 y durante las últimas semanas tenía los nervios a flor de piel porque no sabía qué iban a hacer con ella después. «Tanto mi jefe como mis compañeros siempre me trataron fenomenal y me dieron confianza en todo momento aun estando en un entorno de hombres todo el rato. Después de aquellos seis meses salí llorando cuando me renovaron el contrato», dice esta brasileña madre de una hija que lleva ya un año en plantilla como única mujer.

En su opinión, «cada vez entran más mujeres en todo tipo de empresas, las puertas están abiertas, pero hay que tener determinación. A mí hubo gente que me dijo que era una locura, pero este trabajo me llenaba y fui a por él. Nada es imposible, me gusta decir que debemos aprender y reconocer y valorar cada oportunidad que nos presenta la vida y nunca dejar de cultivar la gratitud que produce un efecto de transformación en nuestras vidas. Todo es posible si se cree. Espero que mi ejemplo sea de ayuda a otras mujeres, sobre todo a las que están ancladas en un trabajo con el que no están contentas».