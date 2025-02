Diez planes para disfrutar del puente de mayo en Extremadura

Extremadura se llena estos días de turistas que disfrutarán de un tiempo de desconexión durante el puente del Primero de Mayo. Serán en su mayoría visitantes madrileños, donde también es festivo el día 2. Además de la naturaleza, con las dehesas en todo su esplendor primaveral, y el rico patrimonio y la gastronomía esperando para ser saboreados, la región ofrece una variada agenda cultural en la que no faltarán fiestas populares muy arraigadas.

1 Badajoz Monumentos abiertos en horario especial

Ampliar Visita guiada en las torres dentro del recinto de la Alcazaba de Badajoz. HOY

Badajoz se vuelca en la promoción de su historia y abrirá sus monumentos durante toda esta semana, con un horario especial. Esto permitirá conocer el rico patrimonio pacense y las panorámicas de la ciudad desde las torres de Santa María y la Torre de los Acevedo, en la Alcazaba, el Fuerte de San Cristóbal, Puerta de Palmas, el edificio de la Galera y el tramo de la Alcazaba que discurre entre estos jardines y la Puerta del Alpéndiz. Los recintos podrán ser visitados entre la diez y las dos del mediodía y las seis y las ocho de la tarde.

2 Mérida Patrimonio y pasacalles

Serán muchos los turistas que aprovechen su viaje para conocer o redescubrir el patrimonio romano, visigodo y musulmán que atesora Mérida. Este viernes, entre otras citas culturales, podrán disfrutar de un pasacalles musical al más puro estilo Nueva Orleans a cargo de la compañía Teatrapo, que recorrerá el centro a partir de las ocho de la tarde con su espectáculo Swing and Show. Es espectáculo partirá de la plaza de España y recorrerá Félix Valverde Lillo, Moreno de Vargas y Santa Eulalia para volver de nuevo al punto de partida.

3 Cáceres Parte antigua y arte contemporáneo

Patrimonio de la Humanidad desde 1986, la parte antigua de Cáceres es parada obligada para el turista. La torre de Bujaco, las plazas de Santa María, San Jorge y San Mateo, el barrio judío o el Museo de Cáceres son solo algunos ejemplos de visitas imperdibles. Además, la capital cacereña acoge la Fundación Helga de Alvear, un museo de arte contemporáneo con entrada gratuita que alberga parte de la colección de la galerista alemana y obras del artista Carlos Bunga en su exposición temporal.

4 Feria Fiestas de la Santa Cruz y romerías pacenses

Ampliar Una vecina de Feria prepara un cruz. HOY

Numerosas localidades pacenses celebran estos días la Fiesta de la Santa Cruz, pero si alguna sobresale sobre las demás es la de Feria, donde esta tradición arraigada que llena de color sus empinadas calles con creaciones florales realizadas por los propios vecinos es Fiesta de Interés Turístico Regional. El plato fuerte será el desfile de las cruces, que procesionan este viernes 3 de mayo, día de la Exaltación.

Además, muchas localidades de la provincia celebran o preparan sus romerías. En Quintana de la Serena el paraje natural que rodea la antigua estación de tren se llenará de ambiente este miércoles en los festejos con motivo del Día del Trabajador. En Los Santos de Maimona se celebra este miércoles 1 el tradicional Camino de San Isidro, con la tradicional concentración de romeros, caballistas, carrozas y remolques, que partirá de la explanada del Pilarito, hasta llegar a la ermita de San Isidro, donde se podrá disfrutar de una jornada de fiesta y ambientación musical.

En Calzadilla de los Barros este mismo camino en honor al patrón de los campos tendrá lugar el sábado.

5 Zafra 'Velá' de la Esperancita

Ampliar Plaza Chica de Zafra. HOY

Zafra, Conjunto Histórico Artístico de Interés Nacional, siempre atrapa al visitante con el blanco del entramado de sus calles. Esta semana, además de disfrutar de su vasto patrimonio monumental y artístico, la ciudad permite disfrutar de una de sus tradiciones: la 'velá' de la Virgen de La Esperancita, cuyos actos tienen lugar entre el 2 y el 4 de mayo. La iglesia de Santa Clara acoge el triduo el jueves y el viernes, a las 20 horas, en honor la talla flamenca de finales del siglo XIV o principios del XV. El viernes comenzará la celebración en la Plaza Grande, con la verbena popular amenizada por DJ Vila; y el sábado, a partir de las 14 horas, la Charanga Tropicán animará los espacios porticados. Y ese mismo día, en la parroquia de La Candelaria, donde destaca el retablo y el conjunto de lienzos atribuidos a Zurbarán, se celebra una misa cantada por el coro 'El Castellar'. Será a las 20.30 horas. Tras ello, La Esperancita saldrá en procesión, para volver a ser entronizada en su arquillo. Desfilará acompañada por un grupo de danzantes de Fuentes de León. Por la noche, el grupo RHSS será el encargado de poner banda sonora a la velada. Durante los días de 'velá' se servirá sangría gratis para todos.

6 Trujillo Feria Nacional del Queso

Historia y gastronomía se dan cita en Trujillo. Además de su monumentalidad -imperdible el Castillo y casas-palacios como la de los Orellana, el de la Conquista o el de Piedras Albas-, este fin de semana la Plaza Mayor acoge la edición número 37 de la Feria Nacional del Queso, en la que habrá un centenar de expositores de las mejores queserías del país que ofrecerán unas 500 variedades de queso. Es una cita referente para el sector y un atractivo turístico para el municipio. La programación incluye talleres de quesería y la cata-concurso de quesos de cabra y oveja.

7 Castañar de Ibor y Peraleda de San Román Feria del Aceite de Villuercas-Ibores-Jara

La comarca de Villuercas-Ibores-Jara ofrece muchos atractivos, desde el Monasterio de Guadalupe a la Mina Constanaza en Logrosán. Una propuesta para estos días tiene lugar en los municipios cacereños de Castañar de Ibor y Peraleda de San Román, que acogen la primera edición de la Feria del Aceite de Oliva en la comarca de las Villuercas-Ibores-Jara del 3 al 5 de mayo. Habrá actividades de animación, música y bailes regionales. También visita a la cooperativa San Benito Abad, al centro de interpretación de la Cueva del Castañar, la ruta de Castañar a Peraleda, comida popular, cata y talleres de productos derivados del aceite.

8 Rincón del Obispo, Almoharín, Cabezuela... Fiestas y romerías en la provincia cacereña

Adentrarse en las tradiciones es otra opción. Rincón del Obispo, pedanía de Coria, celebra sus fiestas patronales en honor a San José Obrero del 30 de abril al 5 de mayo. Como es habitual, habrá varios festejos taurinos (miércoles, viernes, sábado y domingo) y también actuaciones musicales por la noche en la carpa municipal. Además, la programación incluye charanga, fiesta infantil el jueves, desfile de moda y fuegos artificiales como fin de fiesta. Por su parte, Almoharín acoge estos días su Feria. Habrá concurso de cucaña, concurso de tortilla, degustación de paella, charanga y actuaciones musicales.

También tendrán lugar las primeras romerías y las celebraciones con motivo de las cruces de mayo. Por ejemplo, el miércoles hay romería en Cabezuela del Valle y fiesta de los Mayos en Valencia de Alcántara; el jueves, fiesta ancestral del fuego en Tornavacas; el viernes, romería de la Cruz en Tornavacas y fiesta de la Cruz de Mayo en Miajadas.

9 Plasencia Cerveza en la capital del Jerte

Otra propuesta que no puede faltar en un viaje por Extremadura es Plasencia. La capital del Jerte, parada obligada para quienes desean descubrir los mejores enclaves patrimoniales de Extremadura, acoge durante el puente -del 2 al 5 de mayo-, la primera edición de la Feria de la Cerveza Artesanal. Habrá puestos de comida y doce cerveceras extremeñas y de otros puntos del país, con elaboraciones artesanales de marcas como La Bestia, Castiza, Tenta, Sevebrau, Go, One Beer o Segral Brewing, entre otras. Además de buena cerveza, habrá música, juegos populares, foodtrucks, catas y talleres.

10 Mirador de Cebezabellosa y rutas Turismo de naturaleza

Ampliar Mirador de Cabezabellosa, en la provincia de Cáceres. HOY

Miradores y rutas senderistas completan la oferta extremeña, que presume de un sinfín de actividades de turismo de naturaleza. Uno de los miradores del norte de la comunidad más exitosos es el de Cabezabellosa, una estructura de acero, madera y vidrio con dos pasarelas de 27 y 44 metros apoyadas sobre las rocas, a una altura de 870 metros en el cerro del Búho. Desde allí se distingue la Sierra de Francia, Portugal al oeste y las comarcas del Ambroz, Tierras de Granadilla, Hurdes, Gata y Alagón.

Precisamente hay una ruta que finaliza en este mirador, llamado del Castillo, y comienza en Jarilla, aunque hay más opciones senderistas que si bien no acaban en este mirador, se encuentran a poca distancia, como la ruta para acceder a la cascada del Caozo que comienza en Valdastillas o la de los castaños centenarios y campos de cerezos que se inicia en Casas del Castañar.