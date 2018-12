Diez localidades extremeñas tendrán zonas wifi gratuitas gracias a las ayudas de la UE Alfonso Garrido, alcalde de Robledillo de Trujillo, junto al rúter situado en el Ayuntamiento. :: / Javier Sánchez Han sido seleccionado entre 13.000 municipios de toda la UE y podrán instalar puntos acceso en parques públicos y en edificios oficiales CELESTINO J. VINAGRE Martes, 11 diciembre 2018, 07:42

Robledillo de Trujillo, Esparragosa de Lares, Torreorgaz, Malpartida de Plasencia, Fregenal de la Sierra, Cabeza del Buey, Talavera la Real, Los Santos de Maimona, Zafra y Don Benito. Estos son, de menor a mayor población, los diez municipios extremeños que contarán a partir del próximo año con wifi gratis gracias a una convocatoria de ayudas de la Unión Europea (UE). En el territorio europeo son 2.800 las localidades elegidas para recibir subvención. La pidieron 13.000. Las diez de Extremadura, tres de la provincia de Cáceres y siete de la pacense, se incluyen dentro del listado de 223 municipios españoles seleccionados, entre ellos algunos de las ciudades más pobladas del país como Bilbao o Gijón, para instalar puntos de wifi gratuitos.

La Comisión Europea (CE), a través de la iniciativa WiFi4EU (Wifi para Europa), promueve el libre acceso de los ciudadanos a Internet en espacios públicos como parques, en edificios oficiales, bibliotecas, centros de salud o museos de municipios de países de la UE.

En noviembre pasado abrió la convocatoria de ayudas para que los ayuntamientos puedan disponer de ellas. En realidad, lo que se ofrece es un bono, llamado WiFi4EU, que consiste en 15.000 euros por municipio. El listado de los elegidos se acaba de hacer público.

Los municipios podrán contratar a una empresa para que instale los puntos de acceso WiFi4EU, que, como se ha indicado, serán gratuitos y estarán activos durante al menos tres años. Las localidades que reciban estos bonos deben ahora seleccionar los «centros de la vida pública» donde se instalarán estos puntos de acceso inalámbrico.

Los bonos también se podrán utilizar para financiar parcialmente un proyecto de más valor. Es lo que, de hecho, va a hacer Don Benito, según ha indicado su alcalde, José Luis Quintana, a HOY.

En Don Benito se colocará en la plaza de España, en la zona comercial y en el área de instalaciones deportivas

«A nosotros los 15.000 euros nos vienen bien por la cuantía en sí pero también porque la elección de la UE viene a confirmar que Don Benito apuesta por la modernización, por un acceso más fácil a la tecnología por parte de los ciudadanos. Esos 15.000 euros suponen una parte del dinero lo que posteriormente va a invertir el Ayuntamiento de Don Benito para extender la red de wifi gratuita», resalta el regidor.

Salir del aislamiento

Ahora, el Consistorio de Don Benito va a llevar esa red wifi sin coste alguno para los vecinos a la plaza de España, a la zona comercial (avenida de la Constitución y calles aledañas) y a la zona deportiva. «Para el comercio, para una mayor dinamización de la actividad comercial a la que ya ofrece Don Benito, va a ser muy importante», define Quintana. Don Benito es el quinto municipio más poblado de Extremadura.

El bono puede servir para comprar nuevos equipos de acceso wifi o renovar material antiguo sustituyéndolo por otro más actual y de mejor calidad.

En el caso de Robledillo de Trujillo, la elección de su candidatura por la Comisión va a significar «que todo el pueblo pueda tener wifi gratis. Eso es importantísimo no solo para los jóvenes sino también para las personas mayores», sentencia su alcalde, Alfonso Garrido. «El acceso libre a las nuevas tecnologías hace que los ciudadanos y los pueblos salgamos de un cierto aislamiento», añade a modo de metáfora.

En Robledillo (350 vecinos, a 23 kilómetros de Trujillo), el Ayuntamiento deja encendidos los fines de semana y festivos los dos únicos rúters públicos con los que cuenta, el situado en el edificio consistorial y en la biblioteca) para que los vecinos «puedan en la calle coger Internet aunque sea con problemas». El rúter es el aparato que permite el acceso a Internet.

A partir de ahora, esos problemas desaparecerán. «Tenemos que decidir en unos días dónde situaremos los accesos gratuitos de wifi pero está claro que de ello se va a beneficiar a todo el pueblo», remata su primer edil.

Robledillo de Trujillo y Esparragosa de Lares, los municipios más pequeños elegidos por la UE

La Comisión Europea ha concedido la ayuda para wifi gratuito a los municipios en función del orden de registro de la solicitud. El primer ayuntamiento extremeño que lo pidió, el 7 de noviembre, el día que se abrió el registro, fue Esparragosa de Lares (950 vecinos, comarca de La Siberia). Ese día lo hizo igualmente Robledillo de Trujillo. El último de los consistorios que se presentaron y han conseguido entrar en la lista de elegidos ha sido el de Don Benito. Solo había tres días de plazo para tramitar las solicitudes.

120 millones en total

La Unión Europea destina 42 millones de euros en total a esta primera convocatoria para wifi gratis. Habrá otras tres convocatorias más. La previsión es que desde ahora y hasta 2020 unos 8.000 municipios del territorio comunitario podrán beneficiarse de este programa. Para financiar las cuatro convocatorias la Comisión dispone de un presupuesto de 120 millones de euros.

Las redes financiadas a través de la iniciativa WiFi4EU no contendrán publicidad y en ellas no se puede recoger datos personales, según las bases de la convocatoria. Se financiarán aquellas redes que no dupliquen servicios públicos o privados gratuitos de calidad similar ya existentes.

Los municipios contratarán a las empresas instaladoras y serán responsables de la puesta en marcha y el mantenimiento de los puntos de acceso wifi.