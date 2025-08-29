Estos son los diez estudiantes galardonados con los Premios Extraordinarios de Educación Primaria

R. H. Viernes, 29 de agosto 2025, 10:21 Comenta Compartir

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha concedido los Premios Extraordinarios de Educación Primaria correspondientes al curso académico 2024/2025 a diez escolares extremeños.

Estos galardones premian el trabajo de alumnos y alumnas que han finalizado la etapa de Educación Primaria en el curso 2024/2025 con un excelente rendimiento académico.

Los escolares premiados son Lucía Candelario Barroso, del C.E.I.P. Francisco de Zurbarán de Fuente de Cantos; Sara Fernández Díaz, del C.E.I.P. Sotomayor y Terrazas de Jerez de los Caballeros; Carmen Paramio Gordillo, del C.E.I.P. Las Vaguadas de Badajoz; María Sánchez Serrano, del C.E.I.P. Fray Alonso Fernández de Malpartida de Plasencia; Rodrigo Santos Bernabé, del colegio San Calixto de Plasencia; Ana Chamorro Castillo, del C.E.I.P. Alcalde Paco de la Gala de Granja de Torrehermosa; Violeta García González, del C.E.I.P. Arias Montano de Badajoz; y las alumnas del C.E.I.P. Miramontes de Azuaga, Blanca Carrizosa Monterrubio, Alicia Beamish León y Sofía García Cabello.

Cada uno de ellos recibirá 340 euros y un diploma acreditativo de esta distinción, que quedará anotada en su expediente e historial académicos.

Estos alumnos han sido seleccionados previamente para optar a los galardones por el equipo docente de su centro educativo entre aquellos que han superado el sexto curso de Educación Primaria y han obtenido en el conjunto de la etapa una nota media igual o superior a 9.