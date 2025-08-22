Estos son los ocho estudiantes que han conseguido los Premios Extraordinarios de Bachillerato El DOE publica este viernes la resolución de la Consejería de Educación y Empleo con los galardonados del curso 2024/25

María Fernández Cáceres Viernes, 22 de agosto 2025, 08:29 Comenta Compartir

Ocho estudiantes de Bachillerato han sido galardonados con los Premios Extraordinarios correspondientes del curso académico 2024/25, según recoge una resolución de la Consejería de Educación y Empleo publicada este viernes en el Diario Oficial de Extremadura, DOE.

Los premiados son Javier Giménez Cabanillas y Paloma Dou Paco, del IES Maestro Domingo Cáceres y del colegio Santa María Assumpta, ambos en Badajoz; Marcos Fernández Sanz y Jesús Fernández de Castro Ramos, de los institutos El Brocense y el Profesor Hernández Pacheco, ambos en Cáceres; David Caballero Martínez, del María Auxiliadora de Mérida; Cynthia Muñoz Manzano, del IES Sierra de Santa Bárbara de Plasencia; Hugo Díaz Montero, del IES Enrique-Díez-Canedo de Puebla de la Calzada; y Sandra Perales Zambrano, del IES Fuente Roniel de Fuente del Maestre.

Cada uno de estos alumnos y alumnas ganadores recibirá como premio 900 euros. Estos premios extraordinarios facultan además para optar al Premio Nacional de Bachillerato.

El objetivo de estos premios es reconocer al alumnado que cursó estos estudios en el curso académico 2024/25 con óptimos resultados académicos.

Podía optar al premio extraordinario el alumnado que hubiera superado, en la convocatoria ordinaria del curso académico 2024/25, los estudios del Título de Bachiller de cualquiera de sus modalidades en centros docentes de Extremadura; y hubiera obtenido una nota media en las calificaciones de los dos cursos igual o superior a 8'75 puntos, computándose las calificaciones obtenidas en cada una de las materias cursadas en el conjunto de la etapa.

El procedimiento de selección consistió en la superación de una prueba que tuvo dos partes: un comentario de texto de carácter lingüístico, filosófico o histórico, con una puntuación máxima de 10 puntos y un análisis de un texto en la primera lengua extranjera cursada y respuestas a las cuestiones de carácter cultural, lingüístico o gramatical que fueron planteadas sobre el mismo, sin diccionario, con una puntuación máxima de 10 puntos.

Estas pruebas se celebraron el pasado día 17 de junio en el IES Santa Eulalia de Mérida.

Aquellos que superaron esta primera fase se enfrentaron a una prueba oral con dos partes: una exposición sobre un texto periodístico o ensayístico de actualidad o relacionado con el currículo de la etapa educativa, y una conversación sobre la idea planteada en el texto en el que el alumnado participante tuvo que justificar su postura sobre el tema.

Temas

Extremadura

Educación