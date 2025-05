Dos detenidos por robos en 34 coches aparcados en estaciones de servicio, diez de ellos en la provincia de Badajoz

R. H. Miércoles, 23 de octubre 2024, 12:20 | Actualizado 13:50h. Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la Operación 'MALBUR', a un hombre de 31 años (O.E.E) y otro de 29 (K.P.T) como presuntos autores de 34 delitos de robo con fuerza en interior de vehículos, dos delitos de hurto, así como de delitos de falsedad documental y de usurpación de identidad. Ambas personas han ingresado en prisión.

Durante los últimos meses estivales, el incremento de robos con fuerza llamó la atención de varias comandancias en sus respectivas demarcaciones. Estos se daban en el interior de vehículos mientras permanecían estacionados por ocio o descanso en parkings de estaciones de servicio y hostelería a pie de las carreteras A-1, A-2, A-3, A-5, A-6, A-31 ó A-62, entre otras. Los detenidos operaron de la misma manera en siete provincias, y diez de los robos los cometieron en la provincia de Badajoz.

Tras la comisión de uno de estos robos en la A-1 en Burgos, se coordinó un dispositivo de búsqueda que culminó, minutos más tarde, con la identificación, localización y detención del vehículo implicado y de los presuntos autores, en otra área de servicio de la misma vía, antes de abandonar la provincia.

Tras esto, fueron intervenidos numerosos objetos cuyo origen y titularidad no pudieron demostrar; las pesquisas siguientes aclararon que procedían de varios robos que acababan de perpetrar en esta provincia. Todas estas pertenencias fueron reconocidas por sus lícitos propietarios.

Investigación

La investigación subsidiaria les vinculó en tiempo y lugar con otros hechos acaecidos ese mismo día en idénticas condiciones en Ávila, Burgos, Palencia y Valladolid. Todos presentaban una estrecha relación, con características similares y bajo el mismo modus operandi: dos varones que viajan en un turismo, uno al volante y otro que fractura el cristal de una de las ventanillas de los vehículos y se apoderan de objetos de valor, bolsos o maletas.

El intercambio de información entre unidades destapó que otras áreas de investigación de las comandancias de Albacete, Badajoz y Cuenca también tenían operaciones avanzadas coincidentes con el este modus operandi y fundadas sospechas sobre los mismos objetivos.

Conjuntamente, se han esclarecido un total 34 delitos de robo con fuerza en interior de vehículos,dos delitos de hurto, así como varios delitos de falsedad documental y usurpación de identidad.

El Juzgado de Instrucción de Aranda de Duero ha ordenado prisión preventiva para ambos detenidos, a los que no es la primera vez que se les vincula con hechos similares contra el patrimonio. Llama la atención que, tras su ingreso penitenciario, se ha detectado un notable descenso de esta casuística delincuencial. No obstante, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevos esclarecimientos.

Modus operandi

Delincuencialmente muy activos, organizados y especializados, actuaban de día, realizaban largos desplazamientos en coche que alquilan bajo documentación de terceras personas a las que anteriormente se la habían sustraído y que eran ajenas al entramado.

Operaban en conjunto, uno al volante para facilitar la huida apresuradamente y un segundo que fracturaba el cristal de una de las ventanillas para sustraer en escasos segundos todo objeto de valor a la vista.

