«Detecto el agua con el péndulo a un kilómetro. No falla»

Se presenta como zahorí profesional. Persona a quien se atribuye la facultad de descubrir lo que está oculto, especialmente manantiales subterráneos, dice el diccionario de ... la RAE. Vamos, un buscador de agua. «Sigo ejerciendo y no me falta trabajo», resalta risueño a HOY José López García. Tiene 73 años. Vive en Puebla de Alcocer (1.160 habitantes, comarca de La Siberia) y desde su pueblo se suele mover por el resto de localidades de la comarca, de la vecina La Serena y de municipios cordobeses como Belalcázar, Hinojosa del Duque o Pozoblanco.

Posiblemente sea uno de los zahoríes más veteranos de Extremadura. Un actividad que aunque no tenga la catalogación de científica, cuenta con una amplísima aceptación entre las personas que buscan contar con agua en sus fincas y las empresas encargadas de perforar el terreno y aprovechar el acuífero existente.

«Quien es buen zahorí acierta casi siempre. Quien tiene experiencia y sabe cómo buscar bien el agua, acierta», señala con pleno convencimiento José López. Años a sus espaldas para descubrir aguas subterráneas en los campos no le faltan.

Afirma que fue en 1976, cuando estaba vendimiando uva en La Mancha, cuando empezó a ser zahorí. «Ese año estaba cogiendo uva en en Villarrobledo de la provincia de Albacete y Socuéllamos en Ciudad Real, y en otros pueblos. Allí lo aprendí con una vara de olivo. Me encontré con unas personas que estaban buscando agua en una finca y me dijeron que por qué no animaba yo a esto. Y desde entonces estoy como zahorí.

Esta semana ha estado en Monterrubio de la Serena y hace poco fue también a Cabeza del Buey, a Cabeza del Buey y a los pueblos de Córdoba antes citados. «Kilómetros hago unos cuantos, aunque no me gusta moverme muy lejos porque tengo ya unos años y no me gusta separarme tampoco de mi mujer, a la que estoy cuidando», especifica.

Método

Dice el zahorí de Puebla de Alcocer que «lo primero que hace», siempre que le llaman para que encuentre agua en alguna finca, es que esa persona «vaya por lo legal. Que haya pedido la solicitud para abrir un pozo o la vaya a pedir y después que pida la autorización del permiso para usar el agua».

En cuanto al método de averiguar dónde están las aguas subterráneas, José dice que lo hace a través de un péndulo, no con una vara de olivo, seguramente el sistema más conocido popularmente, porque «eso falla mucho». «Consigo encontrar el agua con la mecánica cuántica», empieza a explicar esta rama de la física. «Cada mineral tiene una tabla, protones, neutrones... luego están los electrones. En función del magnetismo de un terreno se puede saber con el péndulo que llevo si bajo un terreno pizarroso, calizo... hay agua. Toda falla de terreno tiene positivo y negativo y en función de eso se puede averiguar dónde se puede encontrar el agua», intenta aclarar.

Asegura que su método es casi infalible para el ansiado objetivo buscado. «Con mi péndulo he fallado pocas veces. Muy pocas. Más del 90% de las veces acierto dónde hay agua. Eso te lo puede confirmar mucha gente en estos años», esboza el zahorí de Puebla de Alconcer.

Ilustra su afirmación con una frase llamativa: «Detecto el agua a un kilómetro desde donde estoy con el péndulo. Sin menearme de ese sitio. Sé por donde van las corrientes de agua», enfatiza.

Reconoce que es posible que su acierto resulte increíble para bastantes ciudadanos pero replica: «Me conoce mucha gente y sabe que he acertado casi siempre, aunque esto del péndulo algunos no se lo crean que sirve para encontrar agua».

Asegura José López García que no tiene 'tarifa' fija por trabajo pero que puede oscilar entre 50/60 euros por día y «si acaso el kilometraje también, depende de dónde esté la finca. Lo que está claro también es que no me hago rico con esto», finaliza con una leve carcajada.

La realidad es que la mayoría de las empresas del sector en Extremadura siguen contando con zahoríes en sus trabajos, como ha confirmado este periódico. «Sí. Desde hace muchos años, aunque ahora sean más mayores. La verdad es que seguimos contando con ellos», confirman María García, de Pozos y Sondeos Extremeños; Jesús Cordero, de Pozos y Sondeos Río Caya, y Mario Cuadrado, de Pozos Aguamar Hermanos Cuadrado.