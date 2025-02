La sequía dispara el trabajo de las empresas de pozos y sondeos en Extremadura

Maquinaria martilleante. Ruido. Y mucho polvo. Frente a ella, un par de operarios y un ganadero o un agricultor que cruza los dedos. Ansían ver ... el momento en el que desde la profundidad de la tierra sale un chorro de agua. Esta imagen se está convirtiendo en una estampa muy cotidiana los últimos meses en los secos campos extremeños. Las empresas de pozos y sondeos no dan abasto. Sus clientes se multiplican y con ellos sus trabajos. Se busca agua para la ganadería porque se han secado charcas y pozos antiguos; para plantaciones de olivos, almendros y otros cultivos, y tampoco es raro encontrar personas que preguntan para llenar sus recién hechas piscinas camperas.

El padre de María García fundó a finales de la década de 1970, de Pozos y Sondeos Extremeños, con sede en Villafranca de los Barros. Es una de las empresas más reconocidas del sector en Extremadura. Se mueve por todo el ámbito regional.

«Siento la espera. Tenemos mucha tarea», se disculpa María con HOY tras tardar un buen rato en coger el teléfono. Su marido, Francisco Sánchez, está en el campo para uno de sus ahora habituales trabajo. «La demanda se ha disparado. De eso no hay duda. Estuvo bastante parada en la pandemia este año se ha disparado la petición de ciudadanos para que le encontremos agua. Sobre todo por parte de ganaderos. La sequía les está afectando especialmente», confirma.

David Nevado, ganadero de Cáceres, ha tenido que comprar este verano tres camiones con 28.000 litros de agua cada uno para que sus 800 ovejas y 75 vacas no se mueran de sed. Las charcas de las que habitualmente beben en el término cacereño están agrietadas. No hay ni cieno. Y los pozos antiguos tampoco dan suministro. «Un verano solo había uno que daba agua para una hora, 1.000/2.000 litros como lucho, y luego se paraba. Había que darle descanso pero no acababa de reponer del todo. Y los animales no pueden estar sin beber», señala el ganadero mientras espera que se desbloquee la imposibilidad, por una cuestión legal, de no poder hacer un pozo nuevo en su explotación dentro de una finca arrendada.

«Se te cae el alma cuando ves a ganado bebiendo casi fango en lo que antes era una buena charca. O ver cómo están pozos antiguos. Es mucha la sequía«, expresa María García, que pone voz a lo que es práctica habitual en la decena de empresas de pozos y sondeos que aproximadamente se asientan en la región. »Nuestra prioridad son las explotaciones ganaderas. Luego los que quieren poner riego a cultivos y finalmente los que buscan agua para piscinas en el campo«, relata.

«Soy también ganadero y sé qué significa que tengan problemas con el agua. Es un sufrimiento terrible. Por eso nos volcamos ahora en las explotaciones ganaderas cuando nuestro fuerte siempre ha sido pozos para regar nuevos cultivos», subraya Luis García, de Pozos y Sondeos La Torre, de Torre de Miguel Sesmero. No le faltan clientes del norte de Huelva y Sevilla y Portugal.

«El problema es poder atender lo más rápido posible a todos los que nos llaman. Y que las máquinas que tenemos no se nos estropeen porque ahora tienen un trabajo brutal», agrega Mario Cuadrado, de Pozos Aguamar Hermanos Cuadrado, implantado en Fregenal de la Sierra y Badajoz.

Apunta Cuadrado además que cada vez es más difícil encontrar agua en los primeros metros de la capa freática. «Nos estamos yendo ya a perforaciones de casi metros mínimo para encontrarla medio bien», agrega.

Ampliar Agua tras la actuación de una máquina en una parcela. HOY El coste del pozo, en función de los metros y la tubería ¿Cuánto cuesta abrir un pozo?. Depende. No hay un precio estándar. Todo va en función de dos claves, básicamente: los metros perforados y el tipo de tubería -diámetro y material- empleado en el trabajo. También se incrementa si la terminación del pozo es engravillada. Y se debe sumar, fijo, la bomba necesaria para extraer el agua. No hay un precio fijo en cuanto a euros por metro perforado pero este puede rondar entre los 30 y 40 euros. De esta forma, si tomamos como referencia la franja más baja, y se ha encontrado agua a cincuenta metros de profundidad, el precio mínimo de la obra se sitúa en 1.500 euros, a los que se pueden añadir otros conceptos. Lo habitual es que se utilice para encauzar el agua una tubería de 18 centímetros, con distintos tipos de tuberías y filtros de revestimiento PVC, acero al carbono y acero inoxidable. «Es muy difícil dar ahora mismo un presupuesto cerrado cómo está la situación económica general. Solo en cuestión de tubería los precios nos han subido un 60% respecto al año pasado», indica María García, de Pozos y Sondeos Extremeños, y confirman otros representantes del sector. «Esta inestabilidad no ocurría antes de la pandemia. Ahora es muy grande y desgraciadamente está haciendo subir el precio final para los clientes», remata. «La cuestión es que, vista la situación, esos pozos cada vez son más imprescindibles porque si no llegan las lluvias la ganadería se muere», confirma Ángel García Blanco, presidente de Asaja Cáceres. Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE, destaca que este es otro lastre más al que tiene que hacer frente el campo extremeño en un contexto marcado por el incremento del precio de los fertilizantes y de la energía. «Es una época en la que parece todo viene mal dado», refrenda. Otro hándicap colateral, cuando se registran las solicitudes para pedir la apertura de un pozo y el permiso de usar aguas subterráneas, es el tiempo que transcurre por parte de las confederaciones hidrográficas para resolverlas. En el caso de la cuenca del Guadiana, las empresas de pozos aseveran a este diario que ahora se están respondiendo a las peticiones formuladas en 2016. «Falta personal no solo para esto sino para controlar los pozos ilegales», se apunta en privado.