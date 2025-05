Detectan un caso de meningitis en un menor al volver de un campeonato de balonmano

Un grupo de más de cien personas, la mayoría menores de entre 13 y 17 años, pertenecientes a las selecciones extremeñas de balonmano infantil, cadete ... y juvenil, permanecen en sus casas «haciendo vida normal, pero con mascarilla y en observación por si aparecieran síntomas», tras detectarse un caso de meningitis durante el viaje de vuelta que han realizado para jugar en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas.

La competición ha tenido lugar entre el 1 y el 7 de enero en varias sedes de Cataluña. Representando a Extremadura han participado seis equipos (tres masculinos y tres femeninos). Los menores se han alojado en el municipio de Calella (Barcelona) y fue ayer domingo, durante el viaje de vuelta en autobús, de 14 horas de duración, cuando uno de los integrantes de la selección juvenil (primero y segundo de bachillerato) de 16 años comenzó a sentirse mal con vómitos y convulsiones. Esto alertó a los adultos y provocó que el autobús se detuviera en un área de servicio en Castilla la Mancha, desde donde ese menor fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital de Guadalajara, al que acudió acompañado de uno de los técnicos del equipo.

Según una de las madres de los menores, se activó un protocolo en cuanto se detectó la meningitis. Recibieron una llamada y la siguiente decisión fue parar en Urgencias en el centro de salud de Trujillo, por ser la población más cercana que tenían cuando recibieron la información de que uno de los jugadores tenía meningitis. A los pocos minutos todos los ocupantes del vehículo dieron sus datos y fueron sometidos a una primera valoración por si hubiera más casos. Se les administró Ciprofloxacino, un antibiótico para parar la replicación bacterial, el cual también se administró a algunos adultos, así como a los integrantes del otro autobús pues podrían haber estado en contacto estrecho con el afectado en los días anteriores. En total el protocolo ha afectado a 84 menores entre jugadores y jugadoras, los doce técnicos (dos por equipo) más los conductores.

Al llegar con dos horas de retraso a destino, en Mérida, se pidió a todos los padres y madres que estuvieran pendientes de cualquier síntoma de los niños en los próximos días y se les facilitó un número directo con la epidemióloga encargada del caso, de Guadalajara, por si tuvieran que comunicar algún otro episodio. De momento, la recomendación es que todos hagan vida normal, pero usando mascarilla, evitando las relaciones con demasiada gente durante los primeros tres días y atentos a dolores de cabeza o vómitos en los próximos diez días, ante lo que habrían de acudir rápidamente al centro de salud más cercano. «En todo momento estuvimos informados por el entrenador según las directrices que le habían dado los sanitarios», ha indicado hoy una madre.

Este diario ha preguntado al SES por la evolución del menor si hubiera sido trasladado ya a Extremadura y si la meningitis detectada ha sido viral o bacteriana, ya que en el segundo caso podría haber complicaciones. La más común es la meningitis viral, que ocurre cuando un virus penetra en el organismo a través de la nariz o la boca y se traslada al cerebro. La meningitis bacteriana es menos común, pero puede ser mortal. El SES no ha contestado y fuentes de la expedición creen que aún no ha sido trasladado, pero según compañeros del afectado «va mejorando y respondiendo a la medicación». Además, añaden que no les consta que se haya reportado algún caso más que también pudiera ser meningitis.