«Cuando te detectan un cáncer, el sistema sanitario debería ser más rápido»

Nieves Julián Manzano ha sufrido un cáncer de mama y cada vez que se mira al espejo la imagen la recuerda que ha tenido la enfermedad, una sensación difícil a la que se enfrenta cada mañana. Da gracias por estar viva, pero cree que « ... el sistema sanitario debería funcionar mejor».

La historia de esta cacereña comenzó cuando sintió un dolor en el pecho izquierdo y decidió ir al médico de cabecera. «En 2015 me operé de una cirugía estética y pensé que podía haber pasado algo con la prótesis. En ningún momento creí que fuera a ser otra cosa», recuerda. El doctor le solicitó una mamografía y, según indica esta mujer de 46 años, se la hicieron ocho meses después.

Fue en marzo de 2023 cuando acudió a la prueba. «Tras ella me dijeron que saliera fuera y esperara. Me comentaron que me tenían que hacer una ecografía y hablar conmigo», explica. «Habían encontrado algo en el otro pecho, justo en el que no sentía dolor», dice Nieves.

En abril le dieron los resultados de la biopsia. «Me dijeron que era cáncer de mama. Luego, pasaron otros 15 días y me comentaron que estaba en un primer estadio, que me tenían que operar y una vez que recibieran la anatomía patológica me detallarían el tipo de tratamiento. Fue un shock. Cuando te dicen esa palabra, quieras o no, te entra el miedo. No es para menos, mi hija tenía cuatro años en ese momento», recuerda.

«Hasta que no te ves en esta situación, no sabes en qué consiste. Cada cáncer de mama es diferente. En junio me hicieron una tumeroctomía para extirpar el tumor. En julio llegó la anatomía patológica. Ya había células precancerígenas en los conductos mamarios y tenían que operarme rápido porque se corre el riesgo de que el cáncer se extienda a otra parte del cuerpo y se produzca metástasis. Me dijeron que la mastectomía iba a ser inmediata, pero hasta el 12 de septiembre no me operaron», detalla.

«No quiero mirarme al espejo y que me recuerde que he estado enferma», dice Nieves, que sigue con revisiones oncológicas

«Pasaban los días y a mí no me llamaba nadie. Cuando te diagnostican un cáncer, el sistema sanitario debería ser más rápido», dice con impotencia esta mujer que recibió 15 sesiones de radioterapia. «Al principio noté un bajón, pero luego he hecho una vida más o menos normal. Lo mío ha sido mucha suerte. Te encuentras a mucha gente que cuando quiere darse cuenta ya tiene un bulto grande en el pecho. No he tenido dolores, solo una infección por los drenajes», afirma.

Para ella lo más duro de este proceso ha sido «la espera y la cirugía plástica para la reconstrucción del pecho». Explica que, una vez que ha pasado el cáncer, aunque hasta dentro de ocho años no dejará de ser paciente oncológica, quiere verse bien. Sin embargo, no puede. «No quiero mirarme al espejo y que me recuerde que he estado enferma».

Ha puesto su caso en manos de la Defensora de los Usuarios del SES porque considera que «la cirugía de reconstrucción no fue bien». Este diario ha preguntado a la Consejería de Salud, pero por el momento no ha recibido respuesta.

Ahora sigue con sus revisiones. «Cada vez que me hacen una resonancia se me pasa por la cabeza que el cáncer puede volver a aparecer», reconoce cuando están a punto de cumplirse dos años desde el diagnóstico. Recibe un tratamiento oral, es decir, una pastilla diaria. También acude a la Asociación contra el Cáncer de Cáceres. Allí cuenta con tratamiento psicológico y asiste a varios a talleres. «Ellos me han ayudado mucho», concluye.