Segundo día de evacuación en el pabellón polideportivo de Moraleja y se va notando el cansancio entre los vecinos de Cadalso, Robledillo de Gata, Descargamaría que fueron desalojados por el incendio que comenzó el miércoles en La Hurdes y ya se ha adentrado en Sierra de Gata. También evacuaron Ovejuela y en total el fuego ha obligado a abandonar sus hogares a 700 personas.

Moraleja se ha convertido en el principal punto de acogida para los evacuados, que viven esta jornada con incertidumbre. «Estamos a la espera de noticias. Desde que nos despertaron a las cuatro y media de la madrugada del jueves hasta ahora se hace muy pesado y largo. Es muy duro y estamos cansados. Estamos deseando volver a casa. Una noche más evacuados sería muy duro», decía a primera hora de este sábado Máximo Lucio Fernández, vecino de Cadalso.

En torno a las doce del mediodía el centro de operaciones que está intentando controlar el fuego, que ya ha arrasado 9.000 hectáreas, se reunirá y los vecinos evacuados esperan que les lleguen buenas noticias.

En el pabellón de Moraleja han dormido unas cien personas, porque gran parte de los evacuados (había 231 acogidos en esas instalaciones en la primera jornada) han tirado de familiares y amigos para pasar la noche.

«Ha sido dura, pero hay muy buena organización, aunque hemos pasado un poco de frío. Nos iban dando mantas, pero aún así no deja de ser un pabellón muy amplio. He dormido a ratos y en algunas partes de la noche he intentado dormir en el coche también», comentaba Máximo.

Manuela Calvo, también de Cadalso, asiente con la cabeza.«Hemos pasado un poco de frío, aunque podíamos coger las mantas que quisiéramos. Los voluntarios han estado preocupándose toda la noche por nosotros», cuenta.

Se sienten agradecidos a los vecinos de Moraleja porque han estado todo el rato pendiente de ellos.

Lo dicen con el miedo de ver qué se encontrarán cuando vuelvan a casa. El fuego no ha afectado a las casas, pero el paisaje es completamente diferente al que dejaron.

«Sentimos mucha pena. Nos han dicho que se ha que quemado casi todo. Dentro del pueblo no ha entrado el fuego, pero los alrededores están muy mal. Va a ser duro enfrentarse a ello», coinciden los vecinos de Cadalso.

Con los animales sin comer

Los vecinos esperan que esta pesadilla acabe cuanto antes. «Vinimos toda la familia en un coche, con mi madre de 92 años, que ha sido realojada en una residencia de Coria. Ahora vamos a ver qué tal ha pasado la noche», contaba Emi Martín, de Descargamaría, desde el pabellón de Moraleja.

Ela y su hermana han preferido pasar esta noche en un hotel. «Estamos un poco más tranquilos, pero aún así seguimos nerviosos y con ganas de volver a casa», reconocía Emi.

Su hermana Toñi Martín se muestra preocupada por los animales que han tenido que dejar. «Están en el pueblo sin comer porque tuvimos que salir sin ellos. Eso nos preocupa mucho. Otra noche más aquí sería complicado, sobre todo por los animales que hemos dejado», dice Toñi.