La UEx desarrolla un sistema móvil para la detección de la calidad del aire mediante drones

Medir la calidad del aire en diferentes escenarios de España y Portugal y en zonas de difícil acceso mediante drones equipados de sensores de bajo coste es el objetivo que busca la UEx con un nuevo sistema de detección.

Los altos valores de contaminación se han convertido en un importante factor de riesgo para la salud de los ciudadanos, siendo la causa de muchas enfermedades respiratorias. Sin embargo, la medición de la contaminación para el control de la calidad del aire no es una tarea fácil, ya que requiere de equipos muy especializados que trabajen en condiciones especiales. Todo esto hace que los sistemas de referencia sean instalaciones voluminosas y costosas, a lo hay que añadir los inconvenientes de medir en zonas poco o nada accesibles. Por ejemplo, sin los drones sería imposible llegar a zonas de montañas o, incluso, a chimeneas de actividad industrial.

Por ello, la Universidad de Extremadura apuesta por desarrollar un vehículo aéreo no tripulado (VANT) equipado con sensores de bajo coste para monitorizar la calidad del aire, tanto en movimiento como de forma estacionaria, en una posición de difícil acceso. Está equipado con sensores electroquímicos para la medición de monóxido de carbono (CO), ozono (O3), monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2). «Estos sensores tienen electrodos que son sensibles a un gas. Cuando entran en contacto con este, se produce una reacción química que finalmente nos permite medir y calcular la concentración de dicho gas en el aire. La instrumentación electrónica ha sido desarrollada en el laboratorio para esta aplicación y está optimizada para minimizar las interferencias entre los diferentes dispositivos», ha explicado Jesús Lozano, investigador de la UEx y participante en el proyecto NanoSen-AQM.

En este estudio se ha realizado una serie de mediciones con el sistema desarrollado. Así, en un lugar fijo junto a una estación de referencia se lleva a cabo la calibración de los sensores y, una vez calibrados, se obtienen una serie de mediciones en movimiento. Los resultados experimentales han mostrado la precisión de las mediciones del prototipo propuesto por la UEx, así como su robustez en las mediciones en vuelo.

La descripción del prototipo y los resultados obtenidos han sido publicados recientemente en la revista Sensors & Actuators B, una de las más prestigiosas del área de Instrumentación y Sensores.