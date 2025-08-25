HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
«El sitio al que más acudo siempre, también en verano es el campo, porque me encanta la naturaleza». HOY
Juan José Collado

«Los delitos no entienden de vacaciones»

Agosto es inhábil para la justicia, aunque este abogado no puede desconectar del todo

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:22

Fue un verano, en concreto el pasado, cuando el joven abogado penalista Juan José Collado (Cáceres, 1993) emergió cuando fue contratado por los ladrones de ... los vinos de la bodega Atrio. Condicionado durante el año por una apretada agenda, Collado aprovecha sus vacaciones para no planear demasiadas cosas y leer más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de un centenar de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de Murcia
  2. 2

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou
  3. 3 Una sandía de 65 kilos y un melón de 24, en el concurso de Villanueva de la Serena
  4. 4

    Los daños a los cerezos por el fuego: «En horas hemos perdido el trabajo de una vida»
  5. 5 El radar que más multa en Extremadura está en la A-66
  6. 6

    El arqueólogo de Sierra de Gata que murió cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  7. 7 Herido grave un hombre de 66 años tras una cornada en un festejo taurino celebrado en Guadalupe
  8. 8 Arde un coche en la EX-A1 y provoca el corte de la autovía cerca de Malpartida de Plasencia
  9. 9 Trasladan a Badajoz con una lesión vascular grave al hombre corneado en Guadalupe
  10. 10 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Jávea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «Los delitos no entienden de vacaciones»

«Los delitos no entienden de vacaciones»