«Los delitos no entienden de vacaciones»

Fue un verano, en concreto el pasado, cuando el joven abogado penalista Juan José Collado (Cáceres, 1993) emergió cuando fue contratado por los ladrones de ... los vinos de la bodega Atrio. Condicionado durante el año por una apretada agenda, Collado aprovecha sus vacaciones para no planear demasiadas cosas y leer más.

–¿Le gusta el verano, prefiere otro momento del año o es su favorito?

–La verdad, yo soy más de invierno, del frío, de la lluvia. Pero al fin y al cabo el verano es un periodo del año de más alegría y sobre todo de descanso.

–¿A qué hora arranca el día en verano? cambia su horario de levantarse en verano o solo durante las vacaciones; duerme más?

–Los abogados sólo tenemos un mes de verano, si lo queremos decir así. El único mes inhábil es agosto, y ni eso, ya que en las causas con preso agosto sigue siendo un mes hábil para la formalización de recursos y para la práctica de diligencias. Normalmente mi día empieza entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana, en verano también. Duermo lo mismo que en invierno. Únicamente en agosto es donde flexibilizo ese horario y me levanto a las 8:00

–¿Suele hacer más deporte, menos o igual que el resto del año?

–El mismo.

–¿Aumenta sus lecturas, lee igual?

–Sí, leo más sobre todo porque hay un poco más de tiempo libre. Tengo varios libros procesales y jurídicos pendientes para este verano.

–¿Diría que su participación en actividades culturales aumenta o disminuye en verano?

–Es la misma, poca.

–¿Es de las personas que va apuntando cosas para hacerlas en verano o durante las vacaciones?

–Principalmente en las vacaciones me reorganizo. El ritmo durante el resto del año no te permite organizar, o reorganizar las cosas como a mi me gustaría. Sin embargo, en verano sí se abre esa posibilidad.

–¿Cuál es su plato favorito durante el verano?

–Las sopas de tomates con higos, muy extremeño.

–¿Cambia su estilo de alimentación? Es de los que se abandona más o al revés, se cuida más?

–Como lo mismo durante todo el año, pero en verano incluyo la sandía en la dieta que es de mis frutas favoritas.

–¿Echa la siesta?

–Todo el año (risas)

–¿Aguanta bien el calor?

–Sí, sin problema.

–¿Aprovecha para dedicar más tiempo a los amigos, a su familia? ¿Es de los que 'desaparece' en verano por viajar o por vivir en segunda residencia?

–Suelo dedicar más tiempo a la familia, y sobre todo a estudiar y leer. Tengo varios libros jurídicos pendientes para este verano.

–¿Diría entonces que socializa más en verano o igual que el resto del año?

–Un poco más, pero tampoco mucho más.

–¿Suele viajar en verano o también el resto del año?

–Los viajes durante el año son todos, o casi todos, puramente profesionales. En verano sí hay algún viaje de ocio, pero como cualquiera vaya.

–¿Cuál es su sitio favorito o al que más acude en verano, una playa, una terraza en la ciudad, una casa de campo, el pueblo...?

–Mi predilección es el campo, me encanta la naturaleza.

–¿Suele ver los programas de televisión veraniegos o prefiere el cine?

–Ninguno de los dos.

–¿En los días de verano previos a las vacaciones, ¿trabaja menos o más por su profesión?

–A partir del quince de julio el ritmo en los Juzgados baja, aunque siempre hay movimiento. El año pasado el día 19 de agosto tuve declaraciones en la Audiencia Nacional. Los permisos de Constantin y Priscila también fueron en el mes de agosto. O el tema del homicidio de Zafra, también me llamó la familia en agosto y fui a verla esa misma semana.

–¿Durante las vacaciones desconecta del todo?

–El penalista nunca desconecta del todo, o yo al menos. Siempre puedes tener algún detenido, algún cliente nuevo, alguna resolución que recurrir. Como yo digo: el delito no entiende de vacaciones.

–¿Suele planificar el verano o es más de lo que se lo planifique la familia, los amigos?

–Normalmente yo el verano no lo planifico. Durante todo el año estoy planificando semana a semana para encajar horarios, reuniones, declaraciones, juicios, visitas a prisión. En verano descanso de ese encaje de bolillos que hago durante todo el año.

–¿Le cuesta volver al ritmo del trabajo?

–Para nada. Es más, todo el que me conoce sabe que a mi me gusta mi trabajo y que se reanude el ritmo procesal a mi me gusta.

–¿Cambia su hora de acostarse en verano?

–No, salvo excepciones siempre me suelo dormir a la misma hora.

–Un día de verano especial que recuerde.

–Si hablamos en el aspecto personal recuerdo uno, pero de manera muy triste, puesto que mi abuela falleció en verano y yo estaba muy unido a ella. Si nos vamos a la parte profesional recuerdo cuatro, tres de ellos del mismo procedimiento, del caso de Atrio, logré los permisos penitenciarios, y otro la puesta en libertad de otro cliente. Invertí mucho tiempo y obtuve el resultado esperado.